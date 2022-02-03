تشافي يُذكر أوباميانج بـ"المعاناة" في أولى لحظاته ببرشلونة!

أظهر فيديو اللقاء الأول بين مدرب تشافي هيرنانديز وأحدث الوافدين، بيير أوباميانج، حديثًا أثار بعض الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي.

برشلونة أعلن ضم أوباميانج بصورة مجانية في أول أيام فبراير، بعدما توصل اللاعب لاتفاق مع ناديه آرسنال على فسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

وفي أول لقاء جمع بين أوباميانج وتشافي بغرف خلع ملابس برشلونة، وبعدما صافحا بعضهما البعض، وجّه المدرب كلمات سريعة للنجم الجابوني.

تشافي قال لأوباميانج "عانيت قليلًا، أليس ذلك؟" ليضحك المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا.

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ولا يعرف ماذا قصد تشافي بهذا الحديث، فرأى البعض أن قصده كان تجربة أوباميانج المريرة بآخر الشهور مع آرسنال وخلافه مع ميكيل أرتيتا.

أما البعض الآخر فذهب للقول إلى أن تشافي قصد خطوات وصول أوباميانج إلى برشلونة خصوصًا وأن العملية كادت لتفشل في اللحظات الأخيرة.

إجمالًا، قد تكون هذه محاولة من تشافي للشد من أزر نجمه الكبير سواء لمعاناته في آرسنال أو في الوصول إلى كامب نو.

ووجبت الإشارة إلى أن أوباميانج أعلن في المؤتمر الصحفي أن مشكلته في آرسنال كانت المدرب أرتيتا وليست النادي نفسه.

ويستعد المهاجم الجابوني لأولى مواجهاته مع برشلونة أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل، ولا تزال مشاركته مجهولة قياسًا بغيابه الطويل عن الملاعب.