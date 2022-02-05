علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على وضع الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد تأزم علاقته مع إدارة النادي الفريق في الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد قبل مواجهة أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

وقال تشافي: "لم نجد حلًا لوضع ديمبلي، لكنه يبقى جزءً من الفريق ولديه عقد. قابلت الرئيس ولا يمكن أن نطلق النار على أقدامنا، لأنه يستطيع مساعدتنا".

وأضاف: "علينا أن نوحد الصفوف الآن، ونفكر في الأفضل لصالح لنادي، عقد ديمبيلي يستمر لنهاية الموسم، وسأعتمد عليه. هذا السيناريو الأفضل للفريق. نريده أن يجدد، لكن الوضع لم يتغير".

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وتابع: "أتفهم غضب البعض من ديمبيلي، لكن يجب أن نفكر في مصلحة النادي والفريق، إذا لعب عثمان أتمنى أن ينال دعم الجماهير".

وواصل: "تغيير وضع ديمبلي؟ لم أقرر أي شيء بمفردي، فالقرار جماعي، وفضلنا وجود اللاعب معنا وهذا هو الحل الأفضل. إنه محترف وملتزم دائمًا".

وعن تصريحه في 2020 بشأن جدوى التعاقد مع أوباميانج قال تشافي "لم أقل إنه غير مفيد للبارسا، بل قلت إن الفريق يضم حينها من هم أكثر اكتمالا منه مثل لويس سواريز وإيتو".

واختتم حديثه: "الفريق يحتاج مهاجمًا يصنع المساحات، أوبا لاعب سريع ويملك حاسة تهديفية، لذا علينا أن نستفيد من قدراته".