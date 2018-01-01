تشافي يتوقع تأهل قطر إلى ربع نهائي كأس آسيا
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
رشح الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب وسط فريق السد القطري، المنتخب القطري للتأهل إلى دور الربع نهائي على الأقل ببطولة كأس أمم آسيا 2019 بدولة الإمارات.
تشافي لاعب برشلونة السابق، تحدث خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "الكأس" القطرية، عن حظوظ المنتخبات المشاركة في كأس أمم آسيا.
ويرى تشافي أن المنتخب القطري، سيتأهل إلى دور الـ16 بكأس آسيا، برفقة السعودية بالمجموعة الخامسة، حيث سيواجه المنتخب العراقي.
الاسباني #تشافي لاعب #السد يرسم ملامح دور الـ16 في #كأس_اسيا ويتوقع تخطي #قطر لمنتخب #العراق pic.twitter.com/vwRYBgV3Lk — قناة الكأس (@alkasschannel) December 30, 2018
وقال اللاعب الإسباني تابع: "المنتخب القطري سيفوز على العراق وسيتأهل إلى دور الربع نهائي بكأس آسيا".
تشافي قال: "أعتقد أن أقوى المواجهات في دور الـ16 بكأس آسيا، ستكون بين السعودية واليابان، لأنهما مرشحان في البطولة على الورق".
ويقع المنتخب القطري في المجموعة الخامسة بكأس آسيا، رفقة قطر ولبنان وكوريا الشمالية.