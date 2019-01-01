تشافي يتحدث عن فوز السد على هينجين والاستعداد لمونتيري المكسيكي

السد يستعد لمواجهة مونتيري المكسيكي

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري عن الفوز على هينجين سبورت، في افتتاح كأس العالم للأندية المقام في قطر.

السد حقق الفوز على هينجين سبورت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهدرنا العديد من الفرص المحققة ولم نتمكن من التهديف، وفي الوقت الإضافي نجحنا في حسم النتيجة وكنا محظوظين حتى لا نصل لضربات الترجيح وأنا سعيد بالتأهل للدور ربع النهائي للبطولة".

وأضاف الإسباني: "لدينا أحلام وأهداف في المباراة المقبلة، لدينا 90 دقيقة من أجل نصف النهائي وسنسعى لتحقيق ذلك أمام مونتيري المكسيكي".

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وتابع تشافي: "أعرف مونتيري المكسيكي جيدًا وهو يقدم أداء جيد بعد تغيير مدربه وهو فريق سريع بعدد كبير من اللاعبين في الهجوم وكذلك في الكرات الثابتة".