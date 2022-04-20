تشافي يتحدث عن تسريبات بيكيه.. ويكشف سر تراجع برشلونة

في مؤتمر صحفي يسبق مباراته ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، تناول مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز العديد من الملفات في ناديه الكتالوني والكرة الإسبانية بشكل عام.

وافتتح تشافي حديثه عن مباراة سوسيداد المقبلة، وأسباب ترنح مستوى برشلونة في الآونة الأخيرة بخسارة مباراتي فرانكفورت وقادش قائلًا: "نخوض الآن مباراة أشبه بنهائي أمام خصم مباشر على مقعد مؤهل لدوري الأبطال، منذ 3 أسابيع فقط كنا متفائلين "حيال مواصلة المنافسة على لقب الليجا، ولكن الآن نقول إن المركز الثاني والحفاظ عليه هو الأهم، ولسنا بالسوء الذي كنا عليه في نوفمبر، وعلى كل حال سيتعين علينا أن نعيد الجماهير سعداء مجددًا".

أسباب تراجع مستوى برشلونة

وأضاف: "علينا أن نلعب برغبة أكبر مما بدونا عليه في آخر مباراتين، نتنافس بشكل أكثر جدية ونلعب بإخلاص ورغبة أكبر.. قدمت هذه الأسباب للاعبين وقدموا لي الأسباب أيضًا، رأوا كل شيء في مقاطع الفيديو التي بينت بوضوح أنه كان عليهم اللعب بتنافسية أكبر، لقد فزنا على أفضل الفرق في هذه البلاد، ريال مدريد وأتلتيكو وإشبيلية وعلينا أن نستعيد هذا المستوى".

وأردف في ذات السياق: "نخوض مباراة قوية ضد خصم هو منافس مباشر على مقعد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إنه مختلف تمامًا عن قادش وفرانكفورت وليفانتي الذي كان أكثر شجاعة، الغضب انتهى وعلينا التحلي بروحنا الحركية المعتادة، سنواجه خصمًا صعبًا ولكن كل شيء يعتمد علينا، أمام فرانكفورت لم نكن جيدين، وأمام قادش كانت المشكلة ذهنية، رغم أننا أتينا من فوز رائع على ليفانتي".

وأكد: "بعد الخسارة من قادش لم أكن مركزًا على الغضب وأنا أتحدث إلى اللاعبين، ولكني قلت إنني عندما أرى قادش يلعب بتنافسية أكثر منا، فهذا دليل على شيء ما، وكل هذه الفرص المهدرة دليل على شيء ما".

ونفى تجريب مدافعه إيريك جارسيا في مركز المحور، مؤكدًا: "لم نجرب جارسيا في محور الارتكاز، كانت فكرة تحت ظروف طارئة فيما مضى ولكنني لا أعرف من قال هذا الخبر؟".

واستطرد بالحديث عن لاعبيه الغائبين وتأثيرهم على الفريق: "البيانات تخبرك الكثير عن بيدري، إنه لاعب مذهل، يعرف الكثير عن أفكارنا مثل أراوخو وأنسو وبيكيه وألفيس الذي يغيب للإصابة في الفترة الأخيرة، نفتقدهم جميعًا".

عن بيكيه وروبياليس

وتناول تشافي الملف الشائك السائد في الكرة الإسبانية مؤخرًا، وهو التسريبات التي تناولت تدخلات جيرارد بيكيه في العديد من الأمور بالضغط على لويس روبياليس، مؤكدًا: "هذا هو بيكيه، دائمًا منفتح جدًا حيال أي أمر ويحب أن يكون في أفواه الناس، أختلف معه كثيرًا في هذه الأمور ولكن الآن أفضل أن أكون أكثر حكمة ودبلوماسية وأخبركم أن هذا هو جيرارد (بيكيه).. إذا كان مشتتًا أو فاقدًا للتركيز فسأكون ول من يحذره، ولكنه يقدم أداء استثنائيًا وافتقدناه كثيرًا، وفي النهاية أعرف أن هذه الأمور هي وقود الحديث هذه الأيام".

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واستطرد: "الأمر لم يضايقني، هذا بيكيه وقد تزاملنا في الملعب لعديد السنوات، هو يعرف كيف تحفزه مثل هذه الأمور وتبقيه في مستوى تنافسية أفضل، سيضايقني فقط ألا يعطي كل ما لديه في التدريبات والمباريات".

وتناول روبياليس مؤكدًا أنه "كان لاعبًا خلوقًا ومخلصًا واختبرت كيف أنه يعمل بجد في منصبه، لقد رد هو وبيكيه على الاتهامات الموجهة إليهما وليس لدي ما أقوله أكثر من هذا الآن لأن رأيي ليس هو الأهم في هذا الطرح".

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