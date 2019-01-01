تشافي يتأهب للعودة ويحدد صفقته الأولى في برشلونة

متى نرى أسطورة وسط البلوجرانا مدرباً للفريق؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة ومدرب السد القطري الحالي، يخطط للعودة كمدرب لبرشلونة في يوم ما، وقد قرر صفقته الأولى بالفعل.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية نقلاً عن ديلي ميل الإنجليزية، فإن تشافي يخطط لضم رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، رغم ارتفاع قيمته التي تصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (169 مليون يورو).

يأتي ذلك على الرغم من أن سترلينج قد وقع عقداً يمتد حتى صيف 2023 مع ناديه الإنجليزي الحالي.

وتزعم التقارير اعتقاد تشافي أن سترلينج سيكون اللاعب الذي يصنع الحقبة الجديدة، مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في تلك الحقبة.

يذكر أن سترلينج أن ارتبط أيضاً بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث أشيع أن خوسيه أنخيل سانشيز مدير عام النادي قد تحدث مع وكيل اللاعب.