تشافي يبشر جمهور برشلونة بشأن ديمبيلي.. ويعطي اقتراحًا مهمًا لـ"فيفا"

أنباء سارة لجماهير البلوجرانا

تناول مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز حالات اللاعبين الذين أصيبوا من برشلونة في فترة التوقف الدولي، مشددًا على أنه سيتعامل مع الغيابات أيًا كانت.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على مايوركا غدًا في الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني الذي يحتل فيه برشلونة مركز الوصافة بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد والذي حقق العلامة الكاملة من 6 مباريات حصد فيها 18 نقطة.

"ديمبيلي جاهز"

وتطرق تشافي إلى حالة عثمان ديمبيلي الذي تعرض لانزعاجات عضلية في فترة التوقف الدولي مع فرنسا فقال: "ديمبيلي جاهز لمباراة مايوركا" مشددًا على أن "أي أحد لا يتحمل مسؤولية إصابات اللاعبين، هيكتور بيليرين أصيب وهو معنا!".

وتمنى تشافي لحاق جول كوندي بالمباريات وهو في أعلى جاهزية بدنية، مشددًا على أن أكثر إصابة سببت له الضيق هي إصابة أراوخو لأنها "ستمكث مدة طويلة" على حد تعبيره.

واقترح تشافي على "فيفا" أن يذهب اللاعبون الدوليون إلى منتخباتهم لشهر ونصف في معسكر واحد ويقضوا باقي العام مع أنديتهم في ظل تلاحم المباريات الدولية، ورغبة "فيفا" في لعب المونديال كل عامين!.

"سعيد بأنسو"

كما تناول تشافي الحالة البدنية والفنية لأنسو فاتي قائلًا: "إنه جيد للغاية، خلال آخر أسبوعين تدرب بشكل جيد جدًا، نحن سعداء بعقليته، لاعب غيره كان يمكن أن يحطم نظرًا لما مرة به، إنه الآن 100% جاهز وهذا يشكل أهمية".

وفيما يتعلق بأزمة مركز الظهير الأيمن في ظل إصابة كل من هيكتور بيليرين ورونالد أراوخو وجول كوندي، أكد تشافي أن "سيرجي روبيرتو موجود، كما أنه يمكن تصعيد لاعب من الفريق الرديف، ومن الممكن أن ينشط في هذا المكان لاعب ظهير أيسر".