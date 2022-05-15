تشافي وبوسكيتس يتحديان ريال مدريد: سننافس على الألقاب الموسم المقبل

تعادل برشلونة سلبيًأ أمام خيتافي مساء الأحد، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 37 من الدوري الإسباني، ليضمن "البلوجرانا" المركز الثاني في موسم 2021-22.

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة شدد بعد المباراة على أن برشلونة يحتاج إلى القيام بعمل أفضل كثيرًا، من أجل التنافس على الألقاب.

ماذا قال تشافي؟

وبعد المباراة، تحدث تشافي خلال المؤتمر الصحفي عن خطط برشلونة في الموسم المقبل.

وقال تشافي في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد استوفينا الحد الأدنى من متطلبات برشلونة، وذلك باللعب في السوبر الإسباني الموسم المقبل".

وأضاف: "الآن يمكننا أن ننظر إلى ما فعلناه منذ تولينا قيادة الفريق، لقد حققنا عودة كبيرة".

وتابع: "حلمت بتحقيق لقب، لكن لم ننجح في ذلك، نحن في المركز الثاني، ولم نتمكن من التنافس مع ريال مدريد".

وأردف: "كذلك لم ننافس في كأس الملك، أو في كأس السوبر الإسباني".

وأكمل: "الآن يتعلق الأمر بالعمل على الموسم المقبل، وهذا الأسبوع سنقوم ببعض التخطيط".

واختتم تشافي: "أنا واضح بشأن ما نحتاجه للمنافسة، مجلس الإدارة يعرف ذلك، والعام المقبل نحتاج إلى التنافس على الألقاب".

ماذا قال بوسكيتس؟

سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة شارك رؤيته بشأن الموسم المقبل، والتي توافقت بشكل كامل مع رؤية تشافي.

وقال بوسكيتس بعد المباراة: "من الواضح أنه كان موسمًا صعبًا للغاية، مع الكثير من التغييرات والإصابات، لم نقدم أفضل ما لدينا، المركز الثاني سيمنحنا المزيد من الدخل، وهو أمر يقدره النادي".

وأضاف: "الهدف هو أن نكون في المنافسة، ونعطي صورة مختلفة ونحسن وضع النادي، علينا أن ننجز الأشياء قدر الإمكان، ونأمل أن نتمكن من المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل".

واختتم بوسكيتس: "لقد عانينا، ومع الوضع المالي في النادي، نأمل أن نحصل على فريق قادر على المنافسة قدر الإمكان من أجل القتال على الألقاب".

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