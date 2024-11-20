زميل سابق في برشلونة .. مدرب مفاجأة مرشح لتدريب ليونيل ميسي في إنتر ميامي!

إنتر ميامي يبحث عن مدرب جديد

بدأ خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، وراؤول سانليهي رئيس قسم كرة القدم بالنادي، في البحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلفًا للأرجنتيني تاتا مارتينو الذي استقال من منصبه مؤخرًا.

وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية عن أن ماس وسانليهي وضعوا اسم المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز كهدف من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من ظهور أكثر من اسم خلال الساعات الماضية، أبرزهم أندرياس إنييستا وفرانك لامبارك وتيتي، إلا أن الحظوظ الأكبر تبقى لتشافي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرى مالك إنتر ميامي ورئيس كرة القدم بناديه، أن تشافي هو الأنسب لهذا المنصب، لأنه تشارك من قبل مع ميسي وبقية اللاعبين السابقين غرفة خلع الملاعب مع نادي برشلونة.

ومن المقرر أن يتم حسم اسم المدرب الجديد الذي سيقود إنتر ميامي، خلال الأيام المقبلة، بعدما استقال مارتينو من تدريب الفريق لأسباب شخصية.