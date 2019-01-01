تشافي يقرر تأجيل انطلاق معسكر السد القطري

السد القطري يستعد للموسم المقبل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الجهاز الفني لفريق نادي السد القطري، بقيادة الإسباني تشافي فيرنانديز، تأجيل انطلاق إعداد الموسم الجديد لفريقه لمدة أسبوع، لتقام يوم 7 يوليو الجاري.

وكان من المقرر أن ينطلق معسكر السد اليوم الأثنين، ولكن قرار تشافي سيجعله يؤجله إلى الأسبوع المقبل.

قرار تشافي جاء بسبب غياب عدد كبير من لاعبي الفريق عن فترة الإعداد، وذلك من العناصر الدولية التي تواجدت مع المنتخبات القطرية.

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الجهاز الفني للسد يرى عدم جدوى البداية في هذا التوقيت دون أكثر من نصف لاعبي الفريق، بسبب المشاركات مع المنتخبات القطرية.

وشارك المنتخب القطري الأول في بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل، بينما منتخب الشباب شارك في كأس العالم التي أقيمت في بولندا.

8 لاعبين من تشكيل السد في صفوف المنتخب القطري الأول وهم "سعد الشيب، وطارق سلمان، وبيدرو كوريا، وحامد إسماعيل، وعبد الكريم حسن، وأكرم حسن عفيف، وسالم الهاجري، وخوخي بوعلام".