تشافي: قلق من لقاء أم صلال بعد تخطي النصر السعودي

تشافي يتحدث عن مواجهة أم صلال بالدوري القطري

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أبدى الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفري السد القطري، قلقه من مواجهة أم صلال، في الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

تشافي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "قلق من مباراة أم صلال، خاصة بعد العودة من فوز مميز على النصر السعودي، وطلبت من اللاعبين عدم الاسترخاء والتركيز الشديد والتمتع بعقلية الفوز".

المدرب الإسباني تابع: "أم صلال قدم مباراة قوية أمام الريان، والفريق يمتلك مهاجمين مميزين مثل ساجبو والمواس وأيضا الإسباني فيكتور، وهي مباراة صعبة، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا لتحقيق الفوز".

رسميًا - اتحاد الكرة يعلن تقديم موعد السوبر بين الأهلي والزمالك

هيرنانديز واصل: "قدمنا مباراة مميزة أمام النصر السعودي، وسعيد بما قدمه اللاعبون، وكنا أفضل من النصر من جميع الجوانب".

مدرب السد اختتم تصريحاته قائلًا: "الدوري القطري يسير على الطريق الصحيح، بعد التعاقد مع مدربين مميزين، وهذا من شأنه أن يفيد كرة القدم القطرية، ويصب في مصلحة المنتخب والذي يؤدي بصورة مميزة مع المدرب فيليكس سانشيز".

السد سيواجه السد القطري، مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري نجوم قطر، على ملعب نادي السد.