تشافي: مشكلة دي يونج وشتيجن "نفسية" ومتفائل بشأن ديمبيلي وهالاند!

أثنى مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، على الثنائي تير شتيجن وفرينكي دي يونج، معتبرًا أن ما يمرا به هي أزمة نفسية لا علاقة لها بما يمتلكاه من قدرات.

وكانت الصحف الإسبانية في وقت سابق قد أشارت إلى أن تشافي بات منفتحًا على بيع شتيجن ودي يونج في أقرب فرصة ممكنة، لكن يبدو أن مدرب البرسا أراد الرد بكل قوة على الأمر.

تشافي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لمباراة إلتشي المقرر لها يوم السبت، أشاد بالثنائي وأيضًا أكد على تفاؤله بشأن بقاء عثمان ديمبيلي، وربما إرلينج هالاند أيضًا.

ماذا قال تشافي عن شتيجن ودي يونج؟

مدرب السد القطري السابق أجاب عن شتيجن بقوله "إنه لا يزال أحد أفضل حراس المرمى حول العالم".

كما أضاف "إذا لم نحقق النتائج الإيجابية، فما يحدث يصبح نفسيًا، أنت تحتاج إلى الفوز وسترى الأمور بشكل مختلف سواء مع شتيجن أو فرينكي".

وتابع متحدثًا عن دي يونج "نحن نساعده هو والجميع، إنه متمرس وقادر على إحداث الفرق دومًا، كما أنه يقوم بعمل دفاعي رائع للغاية".

واختتم في هذا الصدد بعبارة واضحة "إنها مشكلة نفسية وعلينا مساعدته الآن".

ماذا قال تشافي عن ديمبيلي وهالاند؟

أما عن بقاء ديمبيلي، فقال "لقد التقيت به وهو سعيد هنا، إنها مسألة تتعلق بالاتفاق بين النادي ووكيل اللاعب حاليًا".

واستطرد "أنت تعرف مشروع برشلونة والأهمية التي سيحظى بها ديمبيلي معنا، أراه سعيدًا حقًا والشيء الوحيد المفقود هو التسجيل".

وأتم حول الدولي الفرنسي "إنه يستطيع إحداث الفارق، أنا واضح معه وآمل أن نتمكن من الإبقاء عليه وتجديد عقده".

رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، قال أن ضم إرلينج هالاند مستحيل عمليًا لبرشلونة، ورد تشافي عليه "أعتقد أنه سيكون مهتمًا إن أتى لاعبًا مثل هالاند لنا، هذا من أجل مصلحة الدوري".

وأردف "في الوقت الحالي لدينا وضع اقتصادي صعب وبالطبع فضم لاعبين جدد لن يكون بالأمر السهل، أما بالنسبة للأسماء، لم نتناقش حول الاحتمالات".

ماذا قال تشافي حول الفوز بالألقاب؟

برشلونة يبتعد عن المتصدر ريال مدريد بفارق 18 نقطة، وحول ذلك قال تشافي "الشيء الوحيد المتبقي لنا هو الاستمرار في العمل".

"سنناضل من أجل الكأس والدوري الأوروبي، علينا الإيمان بما نقوم به وأن نواصل العمل، ليس أمامنا خيار آخر سوى الفوز."

وأتم "هذا النادي أُنشئ للفوز بالألقاب، فلم لا لا نحقق ألقابًا أخرى؟ هناك الكأس والسوبر، أنا متفائل حقًا، أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح".

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