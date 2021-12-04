تشافي: لم نستحق الخسارة من بيتيس، ولا يمكننا الفشل ضد بايرن ميونخ!

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن أسفه للخسارة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشافي وتطرق خلالها للحديث عن مواجهة بايرن ميونخ في الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ما الذي قاله تشافي عن الخسارة من ريال بيتيس؟

وقال تشافي: "عندما كنا في أفضل حالاتنا تلقينا هدفًا، وكان هو العقاب الأكبر على تلك المباراة التي لعبناها".

وأضاف: "هزيمة اليوم مؤلمة لأنها كانت على ملعبنا، وقدمنا مباراة جيدة لكن تلك هي كرة القدم وهذا ما يحدث فيها".

وأردف: "في برشلونة كل مباراة نلعبها تكون مثل النهائي، ولا أحب الهزائم ولم نستحق أن نهزم اليوم، على العكس تمامًا كان يجب أن نحقق الفوز".

وأكمل: "الفريق تحسن كثيرًا خلال شوط المباراة الثاني، لا يمكننا أن نسمح بتلقي مثل تلك الأهداف، الكرة لم تكن عادلة اليوم".

ما الذي قاله تشافي عن مواجهة بايرن ميونخ؟

وأنهى كلماته: "لدينا مباراة نهائية أخرى يوم الأربعاء، ولا يمكننا أن نفشل من جديد، علينا أن نكون أفضل ونستعد لهم".

جدير بالذكر أن الفوز هو الخيار الوحيد أمام برشلونة في مواجهة بايرن ميونخ لو أراد الفريق الصعود لدور الـ 16 دون انتظار نتيجة مباراة بنفيكا الأخيرة.

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