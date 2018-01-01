تشافي: لم تعجبني طريقة فرنسا في كأس العالم وبرشلونة لن يموت بعد ميسي

تعرف على تصريحات تشافي بشأن فرنسا وريال مدريد وبرشلونة وميسي ورأيه في اللاعبين الشباب

انتقد تشافي هيرنانديز، قائد برشلونة السابق، طريقة لعب منتخب فرنسا في كأس العالم وفلسفة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما أكد أنّ البلوجرانا لن يموت بعد رحيل أو اعتزال ليونيل ميسي.

تشافي تحدث من قبل عن الكرة الذهبية وطلب منحها لميسي في كل عام.

وقال لاعب السد القطري في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "في كأس العالم من الطبيعي أن يكون كل مدرب عملي أكثر وذلك لأن اللقب يحتاج شهر واحد فقط، ولذلك أتفهم طريقة لعب فرنسا في المونديال".

وتابع: "لا أقول إن طريقة اللعب سيئة ولكني لا أفضلها مطلقًا وكنت أشعر بالاستياء حينما أرى أنطوان جريزمان وكيليان مبابي يقومان بأدوار دفاعية في بعض الأوقات".

تشافي أشار أيضًا إلى أنّ ريال مدريد لا يمتلك فلسفة الاستحواذ والسيطرة على الكرة واعتمد بصورة كبيرة على المواهب الفردية في بطولة دوري أبطال أوروبا ونجح في الفوز بها.

وأكد بطل كأس العالم 2010 أنّ برشلونة لم يغير من أساسيات فلسفته مع إيرنستو فالفيردي والدليل وجود لاعب مثل أرتور القادر على التحكم في الكرة مفسرًا سبب أنه لا يخاطر بصغر سنه.

وحول الفرق التي يفضل متابعتها بجانب برشلونة، اختار تشافي مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وريال بيتيس ومنتخب إسبانيا وتوتنهام خلال الوقت الحالي مع مدربين يفضلون الكرة الهجومية.

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وعلّق على مستوى ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو: "توقعت أن يلعبوا بصورة أفضل جماعيًا وهذا ما ظهر في البداية مع جولين لوبيتيجي ولكنّهم غير معتادون على فلسفة اللعب هذه ولم يمنحوا لوبيتيجي الوقت الكافي لإظهار أفضل ما عنده".

وبمقارنة إن كان برشلونة سيواجه أزمة بعد رحيل ميسي، أوضح: "بالطبع سيكون أمرًا صعبًا ولكن هناك العديد من العناصر المهمة للفريق في المستقبل، الفريق سيختلف دون شك لكنّه لن يموت".

وواصل: "ريال مدريد حصل على 9 بطولات في دوري الأبطال قبل رونالدو وحقق 4 بوجوده، أما ميسي فقبله حصدنا اللقب مرة واحدة والآن نمتلك 5 ألقاب. تأثير ليو كبير وحقبته لم تنته ويمكن إضافة المزيد من الألقاب".

ورأى تشافي أنّ رودري، لاعب أتلتيكو مدريد، يمتلك قدرات كبيرة ستساعد إسبانيا في المستقبل إلا أنّه أكد أن ماركوس ليورنتي، لاعب ريال مدريد، يشبه كاسيميرو بينما رفض التعليق على مستوى فينسوس جونيورز لأنّه لم يتابعه بصورة كبيرة.

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واختتم: "فرانكي دي يونج وماتياس دي ليخت يمتلكان فلسفة برشلونة ودائمًا مدرسة أياكس الأقرب لنا".

التقارير الصحفية تؤكد أنّ برشلونة سيتعاقد مع ثنائي أياكس في الصيف المقبل مقابل 150 مليون يورو.