تشافي: لم أفقد الأمل في برناردو.. وتحدثت مع بيكيه وبرايثوايت بصراحة!

مدرب الفريق الكتالوني يتخدث عن كافة الملفات

تحدث تشافي هيرناتديز مدرب برشلونة عن مواقف العديد من لاعبيه قبل مباراة بلد الوليد التي يستضيفها برشلونة غدًا في الدوري الإنجليزي.

قرعة دوري أبطال أوروبا

تناول تشافي الحديث عن بطولة دوري أبطال أوروبا والمجموعة الصعبة التي وقع فيها برشلونة مع كل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن، فقال: "سنحاول الفوز على كل الخصوم في دوري الأبطال، لقد وقعنا في مجموعة صعبة للغاية، إنها الأصعب في 20 عامًا، الهدف هو التأهل من المجموعة ولكن هذا يتطلب تحديًا مهمًا للغاية، سنسعى لتحقيق ذلك".

وعن موقف كل من أوباميانج وديباي قال تشافي: "لا أملك إجابات قاطعة حول الوقت الراهن بالذات حول أوباميانج وممفيس، العديد من الأشياء يمكن أن تحدث".

وأضاف عن الظهير الأيسر الواعد بالدي: "بالدي سنقرر كل شيء بشأنه يوم غد، ولكنه يلعب بشكل جيد للغاية، لديه أداء بدني واعد، ويستطيع الدفاع بشكل جيد ثم اللحاق بالمنطقة الخجومية، إنه لاعب يمكن التعويل عليه في الحاضر والمستقبل، ليس من السهل أن تلعب في هذه السن بتلك الشخصية".

أما عن تسجيل جول كوندي، قال تشافي: "نحن متفائلون بشأن الغد، أيًا كان اللاعبون الذين سندخل بهم المباراة، أنا متأكد أن كوندي سيلعب مبارة الغد وأنه سيتم تسجيله".

القادمون والراحلون

ثم تناول تشافي أهم ملف في الميركاتو حاليًا وهو صفقة برناردو سيلفا وقال عنها: "صفقة برناردو صعبة ولكن لا ينبغي أن نفقد الأمل، من الممكن أن تكون هناك حلول ولكني أرى الأمر معقدًا".

وعن رحيل مارتن برايثوايت وموقفه حاليًا في برشلونة، قال تشافي: "لقد أخبرت برايثوايت منذ 17 مايو بأنني لن أعتمد عليه، كنت واضحًا معه، سيتوقف كل شيء على سير المفاوضات".

أما وضعية المخضرم جيرارد بيكيه: "لقد تحدثت معه من قبل وقلت له إننا سندعم أنفسنا وإن هذا لن يكون سهلًا، لعبنا مباراتين، إنه لاعب يستطيع مساعدتنا بدوره وهناك منافسة بين الجميع ونحاول اختيار الأفضل دائمًا لكل مباراة".

وأشاد تشافي بلاعبه العائد إلى التألق، أنسو فاتي، قائلًا" "إنه يحدث الفارق في المباريات ويتطور بشكل ملحوظ، أراه بشكل جيد وأرى سعادته، إنه في حالة مثالية، وسوف نواصل التعامل معه بنفس الاهتمام".

وختم بالحديث عن إمكانية ضم ظهير تشيلسي ماركوس ألونسو قبل نهاية الميركاتو قائلًا: "بالنسبة لألونسو، كل السيناريوهات مطروحة، وسنناقش كل الحلول، ولكننا لا نستطيع أن نبني أمورنا الآن على أي سيناريو محدد".