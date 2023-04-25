تشافي: لا يزعجني لقب "عشبي".. ورايو فاييكانو أهم من ميسي!

تصريحات مثيرة من مدرب برشلونة في كافة الاتجاهات

تحدث المدرب تشافي هيرنانديز باستفاضة عن العديد من الملفات قبل مباراة فريقه برشلونة ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، الأربعاء.

تطرق تشافي إلى ملف عودة ليونيل ميسي المحتملة إلى برشلونة قائلًا: "ليس الوقت المناسب للحديث عن ميسي، الأمر لا يعدو كونه تكهنات الآن، ما يهم الآن هو رايو فاييكانو".

أما عن تجديد عقده مع البلوجرانا فقال: "تجديد عقدي؟ تحدثت مع الرئيس لابورتا حول الأمر ولا أظن أن هناك مشكلة ستحدث".

وعن إطلاق لقب "العشبي" عليه، قال: "أتمنى أن يكون عشب ملعب رايو فاييكانو بطول ملائم، لا أخجل من أولئك الذين يطلقون علي لقب (العشبي).. أن يطلقوا علي ذلك خير من أن يطلقوا علي لقبًا آخر، ولن أتوقف عن الحديث عن هذا الأمر".

وعن آخر تصريحات مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي قال: "أنشيلوتي محق تمامًا، فارق الـ 11 نقطة لا يعكس فارق المستوى بيننا وبين ريال مدريد، هذا مديح لنا وليس العكس!".

ثم عاد للحديث عن عودة ميسي وما إذا كانت متاحة أم لا فقال: "ميسي يعود إلى برشلونة الموسم المقبل أم هناك من سيقف أمام ذلك؟ هذا السؤال يمكن توجيهه لتيباس وليس لي".

وعن اجتماع ميسي مع كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا في برشلونة قال: "لم يخبرني أي من ألبا أو بوسكيتس أو ميسي بشيء حول اجتماعهما البارحة، ذهبت لتناول الحلوى ولم أحصل على أي تفاصيل".

وصف تشافي حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن قائلًا: "شتيجن أعرفه جيدًا كشخص لأننا تزاملنا في الملعب، وأعرف أي جودة وشخصية يمتلك، إنه الآن أفضل حارس مرمى في العالم ويصنع الفارق معنا".

وتناول لاعبه الشاب جافي بقوله: "جافي لاعب قوي وقتالي، أحذره دائمًا حين تكون لديه بطاقة صفراء، ولكنني أعرف كم يمتلك من الحماس والرغبة في التفوق بكل المواقف في الملعب".