تشافي: كأس الشيخ جاسم تتويج لجهودنا وأمامنا مزيد من العمل

النجم الإسباني يقتنص أولى ألقابه كمدرب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، أن فريقه حصد لقب كأس الشيخ جاسم "كأس السوبر" عن جدارة واستحقاق، موضحًا أن هذا اللقب سيكون بمثابة دافع كبير لفريقه في الموسم الجاري.

الزعيم توج بطلًا للكأس بعدما تغلب على الدحيل بهدف نظيف، على ملعب جاسم بن حمد، أمس السبت. (طالع تقرير المباراة)

وقال تشافي، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعيد للغاية بتحقيق أولى ألقابي مع الزعيم كمدرب، عملنا بجد واجتهاد خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق البطولات، وها نحن هنا على منصات التتويج أبطالًا لأول بطولة في الموسم".

وأضاف: "بطولة السوبر بمثابة دافع كبير لناد لتكملة المشوار بنجاح في باقي البطولات، لا نزال في بداية الموسم وأمامنا كثير من العمل من أجل حصد مزيد من البطولات".

الإسباني تابع: "نستحق اللقب واللاعبون يستحقون التتويج أبطالًا بعد المستوى المميز الذي قدموه، فالمباراة لم تكن سهلة على الإطلاق".

واختتم: "أهنئ اللاعبين على ماقدموه من مستوى مميز، ليس في مباراة الأمس فقط، ولكن في الثلاث مباريات التي خاضوها حتى الآن منذ انطلاق موسم السد، كما أهنئ الإدارة والجماهير على أول ألقاب الموسم، وأهنئ الجهازين الفني والإداري اللذين يعملون بشكل رائع من أجل هذه اللحظة وسنسعى جاهدين لحصد المزيد من الألقاب".

يذكر أن هذه هي المهمة الثانية التي ينجح بها تشافي، مقتحم عالم التدريب حديثًا، مع السد، بعدما قاده منذ أيام للتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا بالإطاحة بالدحيل كذلك.