"كأنه في حالة حرب وحتى تشافي كان مندهشًا منه" .. انتقادات لتصرفات فيرجيل فان دايك بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة هولندا وألمانيا

أظهر فان دايك بوضوح يوم الأربعاء أنه يرى أن النظرة إليه في هولندا تختلف عن تلك السائدة في الخارج. كما دخل في مشادة كلامية مع فالنتين دريسن. ولاحظ موسو منذ البداية أن القائد كان في حالة غضب واضحة، قائلًا «يقطر التذمر والحدة من كل كلمة يقولها قائد المنتخب الهولندي».

ويواصل موسو: "منذ اللحظة الأولى، كان واضحًا أن فان دايك في حالة حرب. المواجهة مع دريسن مشادة كلامية محرجة إلى حد ما".

وفي الوقت نفسه، يُقال إن تشافي قد أبدى رد فعل واضحًا أيضًا. وفقًا لموسو، كشفت تعابير وجه المدرب الوطني في النهاية عن «حالة من الدهشة التامة».

ويستغرب موسو بشكل خاص من التوقيت الذي أعرب فيه فان دايك عن إحباطه. فقد انقضت الآن قرابة ثلاثة أشهر على انتهاء كأس العالم بالنسبة للمنتخب الهولندي، ويحاول تشافي بدء حقبة جديدة، «لكن توقيته ونبرة صوته أمران غريبان إلى حد ما».

بل إن فان دايك قرر، بعد محادثة مع تشافي، الالتزام بالمنتخب الهولندي حتى بطولة أمم أوروبا لعام 2028 على الأقل، حيث قال: "عرفت ذلك بعد عشر ثوانٍ فقط من الحديث مع المدرب. لم يحتج تشافي إلى الكثير من الكلمات، إذ قال (أنت فيرجيل فان دايك)".

وهنا أيضًا يعلق موسو بتعليق لاذع: "يبدو أن هذا هو ما يتوقعه قائد المنتخب الهولندي ويطلبه في كل ما يفعله: الاحترام والتقدير". ويشير الصحفي أيضًا إلى لحظات سابقة رد فيها فان دايك بحدة على انتقادات وجهها إليه، من بين آخرين، ماركو فان باستن وروود جوليت.

وينتهي التحليل باستنتاج قاسٍ للغاية. فقد تحدث تشافي كثيرًا هذا الأسبوع عن الإيجابية ووصف مجموعة لاعبيه بأنهم عائلة. لكن موسو رأى صورة مختلفة تمامًا بجانبه. وفقًا للصحفي: "كان التذمر هو السمة الغالبة لقائد الفريق، الذي يبدو أنه اعتبر إحباطاته الشخصية أكثر أهمية من بدء صفحة جديدة وزخم جديد".

جدير بالذكر أن المنتخب الهولندي يلتقي بألمانيا اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.