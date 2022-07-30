تشافي : عودة ميسي ضرورية وكوندي قد يلعب كظهير!

يؤمن بقدرة ليفاندوفسكي على صناعة الفارق مع برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على ترحيبه بإمكانية عودة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للنادي الكتالوني في المستقبل القريب.

ميسي رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجهًا إلى باريس سان جيرمان، بعد الفشل في تسجيله وتجديد عقده بسبب الأزمة المالية.

ومن جانبه خرج جوان لابورتا رئيس النادي، للحديث عن طموحه بإعادة ميسي إلى كامب نو من جديد، وهو ما اتفق معه تشافي بشكل كبير.

ماذا قال تشافي عن ميسي؟

المدرب الشاب ظهر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق أمام نيويورك ريد بولز الودية استعدادًا للموسم الجديد، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة.

وعندما سُئل عن ميسي بالتحديد:"الآن لديه عقد مع باريس سان جيرمان، لذلك سنركز على فريقنا هذا العام وبعدها سنرى ما سيحدث في المستقبل".

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وأضاف:"من الواضح أنني لا أرغب أن ينتهي وقت ليو في برشلونة بالطريقة التي انتهى بها الأمر، وأريد أن تتاح له فرصة أخيرة ليقول وداعًا باعتباره الأفضل في التاريخ".

وأوضح:"بالطبع أود رؤيته مرة أخرى بقميص برشلونة لكن في الوقت الحالي هو مرتبط بعقد مع ناديه".

كيف تحدث عن التعاقدات الجديدة؟

تشافي قال عن الوافد الجديد جول كوندي:"هو يمكنه اللعب كظهير مثل رونالد أراوخو وهذا يعني المزيد من المنافسة، وأن الشخص صاحب الأداء الأفضل هو من سيلعب".

وواصل حديثه:"الأمر سيكون مفيدًا لنا، وضع جيرارد بيكيه سيكون مثل الجميع، الكل سيتنافس على مركز وكلما زادت الخيارات كان ذلك أفضل".

وعن المزيد من الصفقات:"كما قلت من قبل إنه يجب أن يكون هناك لاعبان في كل مركز، ونحن في أشد الحاجة لذلك الآن بسبب كأس العالم، لذلك نريد أن نعزز أنفسنا بشكل أكبر".

قدوم روبرت ليفاندوفسكي:"صفقة رائعة لنا، عمله المبهر وتواضعه سيحدث الفارق بالنسبة لنا، والهدف الرئيسي الآن هو الفوز بالألقاب دون الخوف من أحد".

وعن إمكانية اللعب بخطة 3/4/3:"نعم إنها خيار أمامنا، نحن استخدمناها بالفعل الموسم الماضي عندما كنا نخسر".