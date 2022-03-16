تشافي: سنلعب نهائيين في ثلاثة أيام .. وأباميانج متخوف من أجواء ملعب جلطة سراي

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني على أهمية وصعوبة مواجهة جلطة سراي التركي، في إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحل برشلونة ضيفًا مساء الخميس على جلطة سراي، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين من أجل مقعد في ربع نهائي الدوري الأوروبي، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وعقد تشافي مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الأربعاء، للحديث عن مواجهة جلطة سراي وما ينتظره برشلونة في الموسم الحالي.

ماذا قال تشافي؟

في البداية، تحدث تشافي عن مواجهة جلطة سراي ثم ريال مدريد في الكلاسيكو في غضون ثلاثة أيام.

وقال مدرب برشلونة: "يا له من موقف علينا مواجهته، سنواصل العمل والتحسن والإيمان بما نقوم به".

وأضاف: "في نموذج لعبنا، الضغط هو أحد القواعد، لا يمكن أن يكون هناك لاعب لا يضغط، هذا أمر لا يمكن التفاوض فيه".

وأضاف: "نموذج اللعب ينهار إذا لم يكن هناك ضغط، عليك ركض 70 مترًا للخلف وتغير النموذج، إذا كان الضغط من الأمام، فإن الركض يكون أقل".

تشافي تطرق إلى الضغط الذي يعيشه برشلونة في الموسم الحالي قائلًا: "أنا أحب ذلك، أحب المنافسة، أنا شخص فائز، لم نحصل على نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لكن نحن في نفس الوضع مثل مواجهة نابولي، وقدمنا أداءً قويًا هناك، في مباريات أوروبا لن يكون هناك أي شيء مجاني".

ماذا قال تشافي عن جلطة سراي؟

وتحدث تشافي بعد ذلك عن مواجهة الفريق التركي في الذهاب بقوله: "كنا نعلم أن الأمر صعب، لكن كان علينا إراحة بعض اللاعبين، لم نقلل من شأنهم أبدًا، وكنا نعلم مسبقًا أنهم منافس صعب للغاية".

وأضاف: "لقد حللنا مباراة الذهاب، وسنحاول خلق فرص أكثر مما فعلنا ذهابًا وهذا عائد كذلك إلى ما قدموه، لم نقدم أفضل أداء لنا في الذهاب".

وأكمل: "نريد أن نتطور في الدفاع لنكون فريقًا أكثر ثقة وأكثر قدرة على المنافسة".

وتابع عن المباراة: "لا يمكننا أن نفشل، علينا الخروج بقوة أكبر مما فعلنا في الذهاب، الشوط الأول لم يعجبني، في الشوط الثاني كنا أفضل، لكن لم نكن فعالين، مرجعنا هو مباراة أوساسونا، لأننا كنا أقوياء، الحركة كانت سريعة بالكرة".

وأردف: "جلطة سراي تمكننا من إيقافنا في الذهاب ولم نقم بواجبنا، إنها مباراة نهائية وعلينا الفوز في واحد من الملاعب الصعبة للغاية، علينا إظهار قدرتنا على المنافسة في أوروبا".

ما هو رأي تشافي في اتفاقية "سبوتيفاي" وسوق انتقالات برشلونة؟

مدرب برشلونة تحدث عن اتفاقية رعاية النادي الجديدة مع تطبيق "سبوتيفاي" قائلًا: "أعتقد أنها جيدة جدًا، مثل غالبية الأعضاء والمشجعين، أراها خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى النادي، إنها علامة تجارية مهمة للغاية".

وتابع عن سوق الانتقالات: "لم يحدث شيء مع مبابي أو هالاند، ليس من المنطقي إبداء رأي مبكر في هذه الأمور، لدينا غدًا مباراة نهائية، وهذا ما يهمنا، النادي يعمل بالفعل على مشروع مستقبلي، في كرة القدم المجموعة مهمة، وإذا كان الأفراد في خدمة المجموعة فذلك سيكون رائعًا".

ما هو هدف برشلونة في الموسم الحالي؟

تشافي حدد هدف برشلونة في الموسم الحالي بقوله: "هدفنا الرئيسي هو أن نكون في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فوزنا بهذه البطولة سيمنحنا ذلك، نحن متحمسون للغاية، ونريد أن نظهر أنه يمكننا المنافسة في أوروبا".

ماذا قال أوباميانج؟

وإلى جانب تشافي، تواجد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم برشلونة في المؤتمر الصحفي.

وقال أوباميانج: "لقد لعبوا بشكل جيد للغاية في مباراة الذهاب، لكن سنحاول بذل المزيد من الجهد غدًا، وزيادة إيقاعنا ونتقدم في الدفاع".

وأضاف: "من المميز دائمًا اللعب في تركيا مع الأجواء في مثل هذا الملعب، مباراة الغد ستكون رائعة، وجوميس مهاجم رائع وأحترمه كثيرًا، لقد عرفنا بعضنا البعض لفترة طويلة وهو شخص رائع".

وتابع: "لكن الأكثر أهمية هو مباراة الغد، ونحن مستعدون للفوز، دفاع جلطة سراي قدم أداءً جيدًا للغاية في المباراة الأولى، ونعلم ما يتعين علينا القيام به لتحقيق الفوز".

ما هو رأي أوباميانج في تجديد ديمبيلي؟

وتطرق الجابوني للحديث عن تجديد عقد عثمان ديمبيلي قائلًا: "لقد تحدثنا بالفعل قليلًا، لكن في النهاية هو من سيتخذ القرار، بالطبع أود أن يبقى عامًا أو عامين آخرين، لكنني سعيدًا جدًا باللعب معه الآن، وسنرى ما سيحدث".

وأضاف: "منذ وصولي رأيته يتدرب بشكل جيد للغاية، بحماس كبير وهو يؤدي بشكل جيد للغاية، ليس لدي شكوك في مستواه لأنني أعرفه، المهم هو أن يكون سعيدًا ويعمل".

ما هو شعور أوباميانج في برشلونة؟

الجابوني الذي انضم إلى برشلونة في يناير الماضي قال عن مشاعره منذ الانتقال إلى النادي الكتالوني: "أنا سعيد جدًا منذ وصولي، كنت أتوقع ذلك قليلاً لأنك عندما تصل إلى نادٍ كبير فأنت تريد أن يسير كل شيء على ما يرام وهو كذلك بالفعل، لهذا السبب ذهبت في اليوم الآخر مع الجماهير لأستمتع بوقتي والتقاط بعض الصور".

وأضاف: "أعتقد أنه من خلال العمل يمكنني الحفاظ على المستوى وهذا ما أريده حقًا".

واختتم أوباميانج تصريحاته بالحديث عن تكيفه في برشلونة قائلًا: "لقد توقعت ذلك قليلاً لأنني عملت بجد وأردت أن أكون جيدًا منذ البداية، أنا سعيد بما أفعله، وبمساعدة زملائي في الفريق أصبح الأمر أسهل وكذلك مع فريق لديه الكثير من المواهب".

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