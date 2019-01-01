تشافي: سعيد بلاعبي السد في مونديال الأندية.. وأحلم بتدريب برشلونة

السد يواجه الترجي في مونديال الأندية

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري عن لقاء الترجي التونسي، في لقاء تحديد المركز الخامس والسادس في مونديال الأندية.

السد تلقى هزيمة أمام مونتيري المكسيكي، في الدور الثاني من البطولة، حيث انتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ستاد "جاسم بن حمد".

ويستضيف نفس الملعب لقاء السد والترجي غدًا الثلاثاء، في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال تشافي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: " سعيد بما قدمه الفريق من أداء وشخصية في هذه البطولة الكبرى ولكننا ليس سعداء بالنتائج وخاصة في مباراة مونتيري وكنا نتوقع الوصول إلى الأشوط الإضافية".

وتابع: "الترجي التونسي لديه لاعبون مميزون ومحاربون بالإضافة لخط دفاع مميز ومدرب جيد جدًا ورائع وهم أبطال إفريقيا وهذا يعني الكثير ونحن على أتم استعداد للمباراة وقادرون على عبور الترجي وحصد المركز الخامس".

إقرأ أيضًا - الزيتوني حكمًا لمواجهة السد القطري والترجي التونسي في مونديال الأندية

وأضاف الإسباني: " أحد أحلامي هو تدريب برشلونة وتحدثت بذلك في العديد من المؤتمرات وأنا الأن رجل سعيد في المكان الذي أتواجد فيه وأريد أن أطور الكرة القطرية ومن نفسي وحققت لقب واحد مع السد وأسعى للمزيد من الألقاب وسعيد أننى أسير في الطريق الصحيح".

وكان السد قد تأهل إلى الدور الثاني من البطولة بعد الفوز على هينجين سبورت، قبل مواجهة مونتيري والخروج بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.