تشافي: ريال مدريد بألف روح ولن يتكرر ما حدث الموسم الماضي

بداية غير مبشرة للفريق الملكي في الموسم حتى الآن

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق، أن ريال مدريد لن يكون موسمه مخيباً للآمال كما كان الموسم الماضي مشدداً على أن الفريق قادر على العودة.

ويمر ريال مدريد ببداية غير موفقة للموسم، بعد تعادله مرتين في الدوري، وخسارة ثقيلة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وقال تشاف تصريحات صحفية: "ريال مدريد بألف روح، ما حدث في الموسم الماضي سراب ولن يتكرر، الفريق سيقاتل في كل المباريات القادمة".

وواصل: "في الفترة الحالية، يلعب الحرس القديم، لنرى ماذا سيحدث للاعبين الجديد الفترة القادمة، ولكني أعتقد أن ريال مدريد سينافس بالتأكيد".

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وتابع: "صحيح كان من المتوقع أن يكون هناك طفرة في ريال مدريد، ولكن في النهاية يظل الفريق قوياً وقادراً على العودة".

وتطرق اللاعب التاريخي لنادي برشلونة، إلى الحديث عن أتليتكو مدريد وقال: "أتليتكو لديه لاعبين مقاتلين، ولكني أعتقد أن الفريق سيواصل اعتماده على اللعب الدفاعي، سيمويني لن يتغير بين ليلة وضحاها".