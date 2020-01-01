تشافي: رونالدو ضمن الأعظم بالتاريخ وهذا هو ترتيب ميسي

تشافي هيرنانديز قائد برشلونة السابق والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري يختار كريستيانو رونالدو ضمن الأفضل بالتاريخ.

أشاد الإسباني تشافي هيرنانديز قائد فريق برشلونة السابق والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشافي ونقلتها صحيفة "سبورت" وتطرق خلالها للحديث عن زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي.

وقال تشافي: "رونالدينيو بالنسبة لي يعد ضمن الأفضل في العالم عبر التاريخ، ربما كان يفتقد فقط لبعض الاستمرارية ليبقى على القمة".

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وأضاف: "بالنسبة لي ليونيل ميسي يتفوق على رونالدينيو لو نظرنا للأمر من جانب الاستمرارية، بالأخص في السنوات الأخيرة من مسيرتهما".

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وأردف: "ميسي بكل تأكيد هو الأفضل في التاريخ، ورونالدينيو يتواجد في نفس المنطقة أيضًا بنفس المجموعة مع الظاهرة رونالدو وكريستيانو، لكن بالنسبة لي، ميسي فوق الجميع".

وكان تشافي قد أنهى مسيرته في صفوف برشلونة عام 2015 عندما توج بالثلاثية التاريخية الثانية مع النادي الكتالوني بجوار ليونيل ميسي وبقايا جيل 2009 التاريخي.

جدير بالذكر أن تشافي كان قريبًا من تدريب برشلونة خلال الأشهر الماضية قبل أن يعلن النادي الكتالوني عن تولي كيكي سيتين المسؤولية الفنية.