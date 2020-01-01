تشافي على رأس قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة

تشافي ليس الوحيد المرشح لتدريب البارسا

لا تزال التكهنات حول مستقبل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني تتصدر المشهد بقوة، بعد الحديث عن عقد مسؤولين في النادي جلسة رفقة لاعب الفريق السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هيرنانديز، لمعرفة رأيه في تولي تدريب الفريق الفترة المقبلة.

الحديث عن رحيل فالفيردي، جاء بعد الخسارة من أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في المملكة العربية السعودية بثلاثية مقابل هدفين.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه بالرغم من الجلوس مع تشافي لاستطلاع رأيه لتدريب الفريق إلا أنه ليس المدرب الوحيد الذي تواصلت معه الإدارة وواحد منهم هو رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي.

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الإدارة تواصلت مع كومان نتيجة البند المتواجد في عقده رفقة هولندا وهو الذي يتيح له الرحيل في حال طلب منه البارسا تدريب الفريق.

إيريك أبيدال السكرتير الفني للنادي كان قد جلس مع الفرنسي الأخر تيري هنري لبحث رؤيته لتدريب الفريق في وقت سابق ولكن نتائج المدرب رفقة موناكو الفرنسي جعلت أسهمه تتراجع ولكنه لا يزال يحظة بالتقدير.

جماهير برشلونة تعيش سيناريو لم تعشه منذ موسم 2003 وهو الإطاحة بمدرب الفريق في نصف الموسم، وهو الأمر الذي حدث مع المدرب الهولندي لويس فان خال الذي تم إقالته بعد وصول الفريق للمركز الـ12 في جدول الترتيب قبل أن يكمل النادي الموسم بمدرب مؤقت إلا أن تولى الهولندي فرانك ريكارد المهمة وينجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي في أول مواسمه.

وفيما يبدو حصب التقارير الصحفية الصادرة من برشلونة فأن الجماهير باتت لا تستطيع الصبر على بقاء إرنستو على رأس قيادة الفريق أكثر من ذلك، خصوصاً بعد أن نجح دييجو سيميوني من تحقيق أول فوز محلي له أمام البارسا في عهد فالفيردي.