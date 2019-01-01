تشافي: دوري الأبطال لم يتحول لهوس برشلونة وفاتي ليس خليفة ميسي

تشافي هيرنانديز قائد برشلونة السابق يؤكد أن دوري أبطال أوروبا لم يتحول لهوس للنادي الكتالوني بعد الفشل المتكرر في السنوات الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد تشافي هيرنانديز قائد فريق برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري أن بطولة دوري أبطال أوروبا لم تتحول لهوس للنادي الكتالوني.

جاء هذا في حوار للنجم الإسباني مع صحيفة "آس" وأعرب خلاله عن سعادته بكون مديرًا فنيًا للنادي القطري ولصعوده لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال تشافي: "أن تكون مديرًا فنيًا فالأمر ليس سهل أبدًا ولا تصدق ما يقال حول الأمر فعلينا أن نحقق الفوز في مباريات صعبة أمام خصوم كبيرة هنا في المنطقة من أجل دوري أبطال آسيا".

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وعن قطر وكأس العالم قال: "أعتقد أن الفريق سيخوض بطولة جيدة لقد جاء العديد من المدربين الرائعين الذين طوروا من المستويات هنا وفيليكس سانشيز يقوم بعمل مميز للغاية".

وأكمل عن انسو فاتي: "هو لاعب رائع وبدأ مسيرته مع الفريق الأول وهو أصغر بعامين مني عندما انطلقت مع برشلونة وسجل الأهداف وصنعها كما أن اتخاذ القرار لديه مذهل للغاية سيكون لاعبًا هامًا في تاريخ برشلونة لو لم يحدث أي شيء، لكن لا يجب أن نقول عليه خليفة ميسي فتلك الكلمات كبيرة للغاية".

وأردف عن نيمار ودوري الأبطال: "لقد كان قريبًا وأراد العودة لكن هذه هي كرة القدم ليس كل ما نريده يحدث، والفريق لم يصبح مهوسًا بدوري أبطال أوروبا ومرشحًا لتحقيق اللقب بكل ما يملك من لاعبين وصفقات جديدة".

جدير بالذكر أن تشافي كان قد وصل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا عقب تفوقه على النصر السعودي بثلاثة أهداف لهدف هذا الأسبوع.