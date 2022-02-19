تشافي: توريس ودي يونج مهمون للفريق.. وموعد لقاء فالنسيا ليس الأفضل

شدد تشافي هيرنانديز على ضرورة مواصلة برشلونة العمل من أجل تحسين النتائج، في ظل جدول المباريات المزدحم التي يخوضها الفريق.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق على هامش لقاء فالنسيا ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني.

ويضرب برشلونة غدًا الأحد موعدًا مع فالنسيا على ملعب "ميستايا" في الساعة الرابعة والربع بتوقيت إسبانيا والخامسة والربع بتوقيت مصر.

ماذا قال تشافي؟

وقال تشافي معترضًا على موعد لقاء فالنسيا: "إذا كان الأمر بيدي، فسنقوم بتغييره إلى الساعة 9 مساءً، فهذا ليس أفضل سيناريو بعد لعب مباراة ثقيلة، من الصعب استعادة اللاعبين بسبب التعب، ولكن تم إعداد التقويم بهذه الطريقة ولا نستطيع أن نشكو".

وعن المباراة أمام فالنسيا، تحدث تشافي: ""أعتقد أنه سيتعين علينا فرض الكثير من الإيقاع، صحيح أن فالنسيا يفرض الكثير من الإيقاع والشدة، بوردالاس مدربًا رائعًا ومختلف، ونحن ذاهبون إلى ملعب صعب ضد منافس قوي، سنضع هذا في الاعتبار".

ماذا قال عن لاعبي الفريق؟

بدأ بالحديث عن فيراس توريس الوافد الجديد: "تحدثنا إليه ولدي ثقة عمياء به، سيحدث فرقًا بالنسبة لنا، كما فعل بالفعل في المنتخب الوطني، وفي السيتي وفعل بالفعل ذلك في فالنسيا عندما كان صغيرًا جدًا".

وعن تجديد عقد سيرجي روبرتو: "بالنسبة لي هو لاعب يجب أن يستمر في النادي، لكن يجب أن يتوصل هو والنادي ووكيله إلى اتفاق هو لاعب مهم لي وللنادي أيضًا".

وعن دي يونج: "بالنسبة لي، فرينكي لاعب رائع، وأعتقد أنه اتخذ خطوة للأمام منذ وصولنا، الآن يبدو ديناميكيًا، وقد سجل الأهداف. هو لاعب يصنع الفارق".

يذكر أن دي يونج ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة والانتقال إلى بايرن ميونخ أو ليفربول، ولكن الوضع الحالي يشير إلى استمراره كأحد ضمن العناصر الهامة في مشروع المدرب تشافي هيرنانديز.

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