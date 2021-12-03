تشافي: تحقيق ميسي للكرة الذهبية "عدالة" وبرشلونة أصعب نادٍ بالعالم

يؤمن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، أن تحقيق ليونيل ميسي للكرة الذهبية هو أمر عادل على الرغم من كل الانتقادات الموجهة في هذا الصدد.

البرغوث تُوِّج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته يوم 29 نوفمبر الماضي متفوقًا على روبرت ليفاندوفسكي وكريسيتيانو رونالدو ومحمد صلاح وغيرهم من النجوم.

في الوقت نفسه، يستعد برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني، وأجاب تشافي خلال المؤتمر الصحفي لهذه القمة على سؤال حول أحقية ميسي بالبالون دور وغيرها من الأمور.

ماذا قال تشافي عن تحقيق ميسي للكرة الذهبية؟

عند سؤاله عن البرغوث، أجاب تشافي "أولًا، علينا أن نُهنئ أليكيسيا (أفضل لاعبة في العالم) اتفقنا عندما كانت صغيرة جدًا أن لديها إمكانات رائعة للغاية".

كما أضاف "نهنئ بيدري أيضًا (أفضل لاعب شاب)، أما ميسي، فتحقيقه للكرة الذهبية هو العدالة، كرة القدم عادلة بأنها تُكافئه".

وتابع "بالنسبة لي، ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، أما نيمار، فعندما لا تحقق الألقاب الجماعية يصبح الأمر صعبًا للغاية".

وأتم في هذا الصدد "يمكننا قول أن هناك أسماء أخرى تستحق الكرة الذهبية، ولكن بمجرد إعلان اسم ميسي، هذا يصبح عادلًا".

"كما قال جوارديولا من قبل، ليس من الخطأ أبدًا منح ميسي الكرة الذهبية، أنا أتفق مع هذا الرأي."

ماذا قال تشافي عن تحركات برشلونة الشتوية؟

شائعات انتشرت حول نية برشلونة التعاقد مع إدينسون كافاني، ورد تشافي بقوله "إنه لاعب كرة قدم جيد بالنسبة لي، لكني أفضل التحدث عن أولئك المتواجدين في فريقي بالفعل".

وبخصوص الانتقالات الشتوية، قال "لنرى، الأمر مبكر حاليًا، غدًا ويوم الأربعاء لدينا مباراتين هامتين للغاية، سيتعين على أحد الرحيل للتعاقد مع آخر، يجب أن نكون حذرين بشأن قصة الرواتب، نحن نعمل مع النادي على ذلك حاليًا".

أما عن عثمان ديمبيلي، فقال "لن أرسله إلى المدرجات إن لم يجدد، ليس هذا هو الهدف، إذا كان لدى اللاعب عقد فعليه أن يلعب، سنكون إيجابيين ونعتقد أنه سيجدد".

واختتم "أنا لا أفكر في خيار إبعاده، ولا النادي أيضًا، ونحاول الآن أن نكون إيجابيين".

ماذا قال تشافي عن برشلونة حاليًا؟

برشلونة في فترة صعبة، لكن بالنسبة لتشافي هذا هو الطبيعي في كامب نو، فقال "برشلونة هو أصعب نادٍ في العالم، الكتلان لديهم تطلعات عالية للغاية والفوز وحده لا يكفي".

وأضاف "علينا أن نلعب أيضًا بصورة جيدة، نحن نعطي قيمة كبيرة لانتصار مباراة فياريال وندرك أننا لم نقدم أداءً جيدًا في بعض الأحيان عندما خسرنا الكرة".

وأتم "صحيح أن الأسبوع المقبل مهم ولكن يناير سيكون نفسه فبراير وكل شيء متشابه، الفوز مطلوب في كل المباريات، كل أسبوع في برشلونة هو أمر حيوي، لا توجد راحة حتى في الإجازات".

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