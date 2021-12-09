تشافي بعد توديع دوري الأبطال: الدوري الأوروبي لا يليق ببرشلونة.. وضربة لي كمدرب

لم يخف تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني إحباطه من توديع "البلوجرانا" لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا والانتقال للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

برشلونة احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، خلف بايرن ميونخ المتصدر بالعلامة الكاملة، وبنفيكا الذي جمع ثماني نقاط.

وخسر برشلونة مساء الأربعاء أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ليفقد بشكل كامل حظوظه في الصراع على بطاقة المركز الثاني، التي خطفها بنفيكا بالفوز على دينامو كييف الأوكراني.

ماذا قال تشافي؟

وبعد مواجهة بايرن ميونخ، قال تشافي خلال المؤتمر الصحفي: "أنا غاضب لأن هذا هو واقعنا الآن، ويزعجني جدًا أن نواجه هذه الحقيقة لكن سنفعل ذلك لأنه لا سبيل آخر".

وأضاف: "أعتقد أن حقبة جديدة تبدأ، وعلينا أن نعمل بجد لنضع برشلونة في المكان الذي يستحقه، وهو ليس لعب الدوري الأوروبي بل لعب دوري أبطال أوروبا".

ماذا قال تشافي عن المباراة؟

وبخصوص الأداء أمام بايرن ميونخ، أقر مدرب برشلونة أن النادي البافاري كان أفضل، وأكثر تفوقًا.

وقال تشافي: "لقد كانوا أفضل وعلى الرغم من أننا حاولنا وضغطنا بشدة إلا أنهم نجحوا في تثبيتنا بعكس ما نريد، وهذا هو الواقع القاسي".

وأوضح: "يجب أن تكون هذه نقطة تحول لتغيير أشياء كثيرة، لم نتنافس، هذا هو دوري أبطال أوروبا، والآن الدوري الأوروبي قادم، وسنلعب فيه بكل الكبرياء الموجود في العالم".

وأكمل: "الواقع يخبرنا أننا لم نكن في مستوى بايرن ميونخ، إنها حقيقة قاسية، لكن هذا هو الحال".

ما هو رأي تشافي في برشلونة الحالي؟

المدرب الإسباني قال أيضًا: "لقد رأيت واقعًا قاسيًا للغاية، للأسف أحيانًا كنت أعيشه كلاعب، علينا الكشف عن أنفسنا، ويجب علينا أن نبدأ من نقطة الصفر".

وأضاف: "هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، علينا التنافس على دوري الأبطال وليس على الدوري الأوروبي، وأبدأ العمل الآن".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا ذلك، توقعت أن أتنافس بطريقة مختلفة، وهي أيضًا ضربة لي كمدرب، لقد كانوا متفوقين علينا وهذا هو واقعنا".

اقرأ أيضًا

فرصة للشباب وخسائر بالملايين.. ماذا يجني برشلونة من اللعب في الدوري الأوروبي؟

مثير للشفقة ومولر مرعبهم .. ردود الأفعال على توديع برشلونة دوري أبطال أوروبا

حكيم “الضحك” بلا فائدة رغم محاولته.. ردود الأفعال على زياش أمام زينيت