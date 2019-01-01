تشافي: بالعمل الجاد والالتزام سأكون على قدر الثقة في السد

النجم الإسباني أنهى مسيرته كلاعبًا في الزعيم والآن يتولى مسؤوليته الفنية كمدرب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني الجديد للسد القطري، عن سعادته بثقة مسؤولي النادي القطري به، مؤكدًا تحمسه لخوض مسيرة جديدة بعد الفترة التي قضاها مع الفريق كلاعب.

النجم الإسباني أعلن اعتزاله للعب نهائيًا بنهاية الموسم المنقضي، بعد أربع سنوات قضاها في صفوف الزعيم القطري.

ويأتي تولى تشافي المسؤولية الفنية للفريق خلفًا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا، الذي رحل مفضلًا خوض تجربة جديدة.

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تشافي قال، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي القطري: "متحمس كثيرًا لهذه المرحلة الجديدة في مسيرتي، سأبدأ اليوم مهمتي كمدربًا للسد بعدما كنت لاعبًا له".

وأضاف: "مسيرتي كلاعب في السد لا تنسى، وسأبدأ هذا التحدي الجديد مع الكثير من الحماس، وأردك تمامًا مسؤولية أن أكون على قدر الثقة التي منحني إياها النادي، وبالعمل الجاد والالتزام سأفعل".

يذكر أن صاحب الـ39 عامًا انضم للسد في صيف عام 2015 قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

ولعب النجم الإسباني بقميص الزعيم 86 مباراة، سجل خلالهم 22 هدفًا وصنع 28 آخرين.