تشافي: أدين روبياليس.. رؤيتي لتطوير التحكيم وهؤلاء هم بدلاء بيدري!

المدرب تشافي هيرنانديز لم يسكت على سلوك رئيس الاتحاد الإسباني الموقوف

تطرق المدرب تشافي هيرنانديز إلى العديد من الملفات حول مباراة فريق برشلونة الذي يدربه أمام فياريال في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني على ملعب "لا سيراميكا".

وتحدث تشافي في البداية عن سلوك لويس روبياليس قائلًا إنه يعلن دعمه لجيني هيرموسو ويدين التصرف غير المقبول الذي قام به رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي تم إيقافه من قبل "فيفا".

وعن لاعبيه تحدث تشافي قائلًا إن لاعبه بيدري "يمر بنفس الإصابة التي تعرض لها والتي عمل بجد كي يكتسب كتلة عضلية ولا تعاوده، ولكن الإصابات جزء من اللعبة والرياضة بشكل عام".

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وعن موعد عودته قال: "سنختبر مشاعره وما يحس به وبناء عليه سيتم تحديد برنامجنا التأهيلي، لدينا بدلاء له رغم أنه لاعب رائع ويملك العديد من المزايا، لدينا بالفعل جوندوجان وروميو وفيرمين لوبيز وجافي ممن يستطيعون اللعب مكانه".

كما أشاد تشافي بعبد الصمد الزلزولي قائلًا إنه يملك شخصية رائعة على المستويين العملي والخارجي، وإن هناك استفادات كبيرة يجنيها منه حتى لو كان من على دكة البدلاء سيحدث الفارق.

كما أعرب تشافي عن اطمئنانه حيال لاعبه روبرت ليفانجوفسكي الذي لم يحرز إلى الآن أي هدف في الدوري الإسباني رغم أنه هداف آخر نسخة من "الليجا" قائلًا إن عليه إحراز الأهداف مثل باقي المهاجمين أولًا، ثم سيكون كل شيء على ما يرام.

وطالب تشافي بسماع ما يقال للحكم من غرفة الفار، قائلًا إن هناك لحظات هامة مثل استراحة شرب الماء وما بين الشوطين يجب أن نسمع فيها ماذا يقول الحكام لبعضهم فيها.