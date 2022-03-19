تشافي: أهلًا بعودة ميسي، وذكرياتي على برنابيو لا تُنسى!

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني والتي تقام مساء الأحد.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وتطرق تشافي خلاله للحديث عن إمكانية عودة ليونيل ميسي لصفوف برشلونة بعد حديث خافيير تيباس مساء السبت.

وقال تشافي: "الكلاسيكو مباراة خاصة، وكذلك اللعب في برنابيو، فريقي جاهز ومتحمس للمواجهة، سنلعب لنهاجم ولنحقق الثلاث نقاط، لدي الكثير من الذكريات الخاصة على ذلك الملعب، بالرغم من صعوبته".

وأردف: "لن نغير طريقتنا في لقاء ريال مدريد، سنعمل على الضغط من أجل استعادة الكرات، وفي النهاية فوزنا لن يغير الكثير في سباق اللقب".

وأكمل: "سيكون على ريال مدريد أن ينهزم في ثلاث مواجهات أخرى، وهذا الأمر صعب للغاية، لكن في النهاية نريد أن نسعد الجماهير ونفوز في كل مباراة ممكنة".

وعن إمكانية عودة ميسي: "طالما أنا المدرب فالباب مفتوح له دائمًا، حتى لو أراد أن يأتي فقط لمشاهدة التدريبات أو ليتحدث معي، ما قدمه لبرشلونة لا يقدر بثمن، هو الأفضل في التاريخ، لكن لديه تعاقده مع باريس".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بينما يتصدر ريال مدريد الجدول بـ 66 نقطة.