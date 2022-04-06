تشافي: آمل أن يتمكن عثمان ديمبيلي من البقاء معنا

عاد مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز للحديث من جديد عن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي حول تجديد عقد اللاعب في الفترة المقبلة.

تشافي وجه له العديد من الأسئلة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة آينتراخت فرانكفورت القادمة لفريق البلوجرانا بالدوري الأوروبي.

وكانت إجابات المدير الفني للنادي الكتالوني داعمة للاعب، حيث امتدحه وطالبه بالبقاء في صفوف الفريق.

ماذا قال تشافي عن أهمية ديمبيلي؟

قال تشافي: "النادي يعرف أولوياتي في القسم الرياضي وبالنسبة لي، فإن عثمان مختلف، وآمل أن يتمكن من البقاء معنا".

وواصل: "لقد قلت بالفعل وليس لدي مشكلة في تكرار ذلك مرة أخرى، يمكن أن يكون عثمان الأفضل في العالم في مركزه".

وقدم تشافي كمثال الصعوبات التي واجهها مانشستر سيتي يوم الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد في اللقاء للتأكيد على أهمية وجود جناح مثل عثمان ديمبيلي.

حيث أوضح: "يجب أن يكون لديك لاعبو كرة قدم مختلفون في الجناح".

ماذا عن أمور التجديد؟

قال تشافي: "النادي يعمل من أجل الحاضر والمستقبل، عثمان لاعب كرة قدم مهم وآمل أن يقرر البقاء".

وأردف: "جافي، أراوخو وديمبيلي، إذا كانوا لدينا العام المقبل، فإن الفريق سيكون أفضل".

وعن الصعوبات الاقتصادية التي قد تعطل من جديد عقود اللاعبين استدرك: "هي مشكلة تتعلق بالنادي وليس لدينا أفضل وضع مالي في التاريخ وعلينا تعديل الوضع، حيث يعمل ماتيو أليماني، جوردي والرئيس 24 ساعة في اليوم".

ماذا عن حضور ديمبيلي لتدريب المتطوعين؟

ظهر عثمان هذا الأسبوع في جلسة تدريبية لفريق المتطوعين، وحول ذلك الأمر قال تشافي: "لا يمكنني التحدث إلا لأنه مسؤول وهو يمثل نموذجًا يحتذى به في كيفية تدريبه وسلوكه والتزامه ومشاركته".

وواصل: "لا أعرف كيف كان من قبل ولكني أراه متحمسًا وسعيدًا وشخصية رابحة للغاية".

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة نادي آينتراخت فرانكفورت الخميس ضمن بطولة الدوري الأوروبي.

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