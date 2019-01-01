تشافي: لا نحاول خداع النصر وأعرف فيتوريا جيدًا

الزعيم وصل إلى الرياض لمواجهة العالمي في مباراة ربع النهائي الآسيوي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، على سعي فريقه لإثبات جدارته بالوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مشددًا على صعوبة مواجهة النصر السعودي.

الزعيم يلاقي العالمي غدًا الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام التاسعة إلا الربع بتوقيت المملكة، في ذهاب ربع النهائي الآسيوي.

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سعيد بتواجدي في الرياض، أمامنا مباراة صعبة أمام النصر، الذي أعرف مدربه روي فيتوريا جيدًا، بجانب أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الأجانب والمحليين، ونحن جاهزون له".

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وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا، وإثبات جدارتنا بالاستمرار في البطولة، خضنا مباراة صعبة أمام الدحيل في الدور الماضي ومواجهة الوكرة في الدوري القطري وقدمنا أداء مميز، ونسعى لاستكمال المشوار".

وبسؤاله عن محاولة خداع النصر بترديد إصابة الثنائي نام تيهي وأكرم عفيف، علق: "لا نحاول خداع منافسينا، نام مصاب بالفعل ولم يتواجد معنا بالرياض، أمام أكرم فأصيب، لكننا نحاول تجهيزه، وسيتضح ذلك في مران اليوم".

كان أكرم عفيف قد تعرض للإصابة خلال لقاء الوكرة، حيث لم يستطع استكمال المباراة، لشعوره بآلام في الظهر.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 16 من سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد.