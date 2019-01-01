تشافي: اللعب في قطر أحد أفضل قرارات حياتي، وحزين لعدم الفوز بدوري أبطال آسيا

الحوار الوداعي للاعب قبل الاعتزال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف تشافي قرار قدومه لقطر واللعب في السد بأحد أفضل القرارات في حياته، واصفًا أولاده بأنهم قطريون نظرًا لولادتهم في الدولة الخليجية.

وأعلن نجم برشلونة السابق اعتزاله اللعب بنهاية الموسم الجاري، وستكون مواجهة الدحيل على نهائي كأس الأمير يوم غدٍ الخميس هي الأخيرة له في الملاعب.

وقد أجرى الموقع الرسمي للنادي القطري حوارًا وداعيًا معه، أبدى اللاعب خلاله رغبته بالفوز بالكأس لختام مسيرته بالشكل المطلوب واللائق مع السد.

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وقال الإسباني عن تجربته مع السد خلال السنوات الأربعة الماضية "أقيم تلك التجربة بالممتازة، وهي أحد أفضل القرارات في حياتي، أنا سعيد جدًا هنا وعائلتي كذلك، أطفالي قطريون لأنهم ولدوا هنا في الدوحة. نحن نعيش براحة وسعادة تامة وممتنون للجميع".

"الجميع يُقدم كل الاحترام لي ولعائلتي، وأشكر عائلتي الكبيرة بنادي السد وزملائي في الفريق والإدارة والأجهزة الفنية خاصة، والجميع عمل بجدية واجتهاد وجعلوني أشعر بالسعادة دائمًا وطوال الأربع سنوات".

أضاف حول المباراة النهائية "نحن سعداء للغاية بالتأهل للنهائي وسنحاول أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة بالتتويج بكأس الأمير، ستكون نهاية مثالية للموسم في حضور سمو الأمير واللعب في استاد الوكرة المونديالي أحد ملاعب كأس العالم".

"وبصفتي قائد للفريق، أتمنى أن أحظى بشرف رفع الكأس، تعدّ هذه من أهم البطولات في قطر ونحن نتطلع إلى الفوز بها واستغلال هذه الفرصة الرائعة".

"سنخوض المباراة ضد فريق كبير يضم كوكبة من اللاعبين المتميزين، ستكون مواجهة صعبة، لكننا تدربنا جيدًا طوال هذا الأسبوع، وأنا شغوف ومتحمس للتتويج بآخر لقب في حياتي كلاعب كرة قدم على أحد ملاعب كأس العالم بقطر 2022، نريد أن نرسم البسمة على وجوه جماهيرنا فهم بلا شك يستحقون ذلك".

صاحب الـ39 عامًا أبدى سعادته بالفوز بكل الألقاب المحلية مع السد، مؤكدًا أنه يعتز بها جميعًا، وقال أن دوري أبطال آسيا هو اللقب الذي كان يتمنى الفوز به، مضيفًا "تمنيت الفوز بدوري الأبطال والوصول للمباراة النهائية، ولكن بشكل عام كان لدينا فريق مميز للغاية وكنا أفضل في قبل النهائي من بيرسبوليس الايراني ولكن هذه كرة القدم، كل البطولات التي حققتها مع السد مهمة ولكن كنت أريد الفوز بدوري أبطال آسيا وكنا قريبين منه".

وعن خليفته في الملاعب، قال بطل العالم وأوروبا مع منتخب إسبانيا "لا أحب المقارنات في كرة القدم، هناك العديد من اللاعبين المميزين في وسط الملعب والسوبر ستار أيضًا مثل بوسكيتس ومودريتش وتوني كروس وماركو فيراتي، والعديد من اللاعبين الرائعين ولكني بشكل عام لا أحب المقارنات حتى لا أنسى أحد، وأعتقد أنه سيكون هناك لاعبون أفضل منى لأن كرة القدم مثل الحياة دائما متجددة".

أخيرًا وجه تشافي رسالة شكر للجميع خاصة قطر والسد، مؤكدًا أنه لم يتوقع وصوله لتلك المرحلة في مسيرته الرياضية، ومبديًا سعادته باللعب مع برشلونة والسد وتحقيق جميع أحلامه معهما على حد وصفه.