تشافي: الصحافة تهاجم منتخب إسبانيا بسبب ريال مدريد، وأراهن على بقاء ميسي!

تصريحات مبشرة من أسطورة البرسا..

يؤمن أسطورة برشلونة تشافي هيرنانديز بأن ليونيل ميسي سيبقى ولن يرحل عن النادي الكتالوني، فيما فسر الانتقادات الموجهة ضد منتخب إسبانيا بأنها بسبب "ريال مدريد".

وذهب منتخب إسبانيا إلى يورو 2020 من دون أي لاعب من لاعبين ريال مدريد، ومع التعادل في أول مباراتين تلقت كتيبة لويس إنريكي انتقادات حادة.

أما ليونيل ميسي فعقده انتهى بالفعل مع برشلونة، وبحسب كل المصادر فإنه باقٍ في كامب نو، وهو ما يراهن عليه أيضًا مدرب السد القطري الحالي.

ماذا قال تشافي عن منتخب إسبانيا وريال مدريد؟

في حديثه مع القناة الثالثة الكتالونية، قال تشافي "بالنسبة لي ما يحدث طبيعيًا (الانتقادات)، البيئة في إسبانيا صعبة جدًا دائمًا".

كما أضاف تشافي "هذا هو سبب صعوبة تحقيق الألقاب مع منتخب إسبانيا، ولكن جيلنا تمكن من فعلها".

وواصل "إذا لم يكن لدى المدرب لاعبون من ريال مدريد، فإنك ستتعرض للانتقادات من قبل الصحافة وعليك أن تتعامل مع ذلك".

ماذا قال تشافي عن تجديد ميسي؟

وتحدث تشافي كذلك عن تجديد ميسي لعقده، فقال "آمل أن يتم الإعلان عن تجديد ميسي في غضون أيام قليلة، أعتقد أن النادي وليو يريدان ذلك".

وتابع "نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم، أود أن أقول أنني أراهن على استمراره مع برشلونة".

بالتوجه إلى السؤال عن علاقته بالرئيس جوان لابورتا، فأجاب "تحدثت معه فقط عبر الواتس آب، لم نلتق أو نتحدث مع بعضنا البعض".

هل يدرب تشافي برشلونة في يوم من الأيام؟

تشافي كان مرشحًا لتدريب برشلونة في آخر عامين، وباعترافه فقد رفض مرتين تدريب البلوجرانا.

اسم تشافي عاد ليُطرح خلال الأشهر الماضية لخلافة رونالد كومان، قبل أن يقرر لابورتا تجديد الثقة في المدرب الهولندي واستمراره حتى الصيف المقبل.

وعقّب مدرب السد الحالي على هذا الأمر بقوله "علينا أن نحترم كومان، من الواضح أنني أمتلك علاقة جيدة به، وإذا احتاجني النادي يومًا ما فأنا هنا، لكن دائمًا ما أحترم كومان".

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