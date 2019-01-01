تشافي يرحب بتدريب برشلونة ويشيد بقطر

تشافي يتألق في قطر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب تشافي هيرنانديز، مدرب السد الحالي، بفكرة قيادة فريقه القديم برشلونة، مؤكداً معرفته بنجوم النادي الكتالوني الحاليين وطباعهم، ولكن شدد على سعيه لتحقيق دوري أبطال آسيا بالوقت الراهن.

وفاز السد بلقاءاته الثلاثة الافتتاحية بدوري نجوم قطر لهذا الموسم مع تشافي، كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في أولى تجارب تشافي التدريبية.

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وقال تشافي مع "أرا": "لا أعرف إذا كنت سأتولى تدريب برشلونة يوماً ما، ما يهمني حالياً أن أقدم عروضاً جيدة هنا وأفوز بالألقاب، الحلم هو دوري أبطال آسيا، نملك لاعبين وإدارة ممتازة، لدي مهاجم رائع هو بونجاح".

واستطرد: "أشعر بالراحة والسعادة أنا وعائلتي هنا في قطر، هناك درجة عالية من الأمان، يمكنك حتى أن تترك سيارتك أو منزل دون إغلاق ولن تتعرض لمكروه".

وأضاف: "لن تكون مشكلة أن أدرب برشلونة، أعرف طبيعة ليو ميسي، سواريز، بوسكيتس، سيرجي روبرتو، بيكيه، وألبا".

وواصل: "أعرف كيف يتدربون والقيادة في وسطهم، أعرف متى يكونوا سعداء أو غاضبين، أتمنى أن أملك خمسة أو عشرة لاعبين في فريقي بقوة علاقتي مع هؤلاء".

وأردف تشافي: "ميسي لاعب إذا أقنعته يجيد حتى الدفاع، يملك القوة والسرعة الذهنية، لو أقنعت ميسي بالركض البقية سيفعلون الضعف".

وعن نيمار: "برشلونة بحاجة كان للاعب مثله ذو ثقل حتى خارج الملعب، برشلونة يحتاج لرموزه مثل بويول وإنييستا وأن يصبح لهم رأياً مسموعاً في النادي، بويول سيعود".

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وحول معاناة برشلونة حالياً: "المشكلة أن لا أحد يدافع في خط الوسط، ولهذا الفريق يعاني مع المرتدات، المدرب مهم، ودونه اللاعبون لا يفعلون شيئاً".

وسقط برشلونة مساء السبت على يد غرناطة بهدفين نظيفين ضمن مجريات الدوري الإسباني.