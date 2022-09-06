تشافي: إذا لم أرد لقب دوري الأبطال سأجلس في المنزل

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قبل مواجهة فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا.

عقد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني مؤتمرًا صحفيًا قبل مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي تقام مساء الأربعاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

برشلونة وفيكتوريا بلزن يلعبان ضمن المجموعة الثالثة النارية، التي تضم إلى جانبهما بايرن ميونخ الألماني، وإنتر الإيطالي.

وعلى الرغم من أن فيكتوريا بلزن يعد الطرف الأضعف في المجموعة، إلا أن تشافي يرى عكس ذلك، حيث أشاد بقوة الفريق التشيكي.

ماذا قال تشافي؟

في بداية تصريحاته تحدث تشافي عن طموح برشلونة في دوري الأبطال قائلًا: "سننافس، ونحلم بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، إذا لم يكن الأمر كذلك فلن أكون هنا وسأبقى في المنزل".

وأضاف: "لا يمكنني تصور المنافسة بدون الفوز، ومن الفخر أن نلعب هذه البطولة مرة أخرى".

وتابع: "هدفنا حصد الألقاب، ونرغب في حصد ثلاث نقاطة غدًا، لأن الهدف هو اجتياز دور المجموعات ثم سنرى بعد ذلك".

ما هو رأي تشافي في فيكتوريا بلزن؟

مدرب برشلونة قال عن الفريق التشيكي: "إنها المباراة الأولى، ومن الواضح أننا المفضلون للفوز، لكنها مباراة خادعة".

وأضاف: "فيكتوريا بلزن فريق بدني للغاية ويركض كثيرًا، ويقوم بعمل جيد في الهجمات المرتدة، ويدافع أيضًا بشكل جيد للغاية".

وتابع: "نريد أن نبدأ بشكل جيد على الرغم من حقيقة أننا وقعنا في أصعب مجموعة ممكنة منذ سنوات".

كما كشف مدرب برشلونة عن القيام بنوع من المداورة أمام فيكتوريا بلزن وقال: "جدول المباريات متطلب للغاية، ونحتاج إلى جميع اللاعبين".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "من المهم أن يشارك الجميع ويشعروا بأهميتهم، هناك الكثير من اللاعبين والمداورة مطلوبة".