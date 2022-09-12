تشافي: أحلم بالفوز على بايرن ميونخ والشكوك حول نجلسمان تفاجئني!

تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة يتحدث عن المواجهة الصعبة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي للمباراة، حيث تطرق للحديث عن عدة أمور من بينها سجل برشلونة في ملعب النادي البافاري ووضع روبرت ليفاندوفسكي وغيرها.

ماذا قال تشافي عن ليفاندوفسكي؟

وقال تشافي: "روبرت هادئ للغاية، وينقل الثقة للفريق، وقائد فطري للفريق، أعتقد أنها مباراة خاصة للغاية بالنسبة له، ولديه دوافع وسيكون بخير لأنه حظى ببعض الراحة مؤخرًا".

ماذا قال تشافي عن مواجهة بايرن ميونخ؟

وأضاف: "في مواجهة بايرن ميونخ سنحاول أن نظهر شخصيتنا ضد واحد من أفضل فرق العالم، لكنها مباراة متوازنة بحظوظ متساوية بين الفريقين".

وأردف: "كلا الفريقين يريد السيطرة على الكرة طوال الوقت ويضغط بشكل مرتفع ويترك مساحات كبيرة في الخلف، سنحاول السيطرة على اللقاء حتى لو حصل بايرن على الكرة".

ماذا قال عن مشاكل بايرن ميونخ واللعب في أليانز أرينا؟

وأكمل: "لم أكن أعرف عن وجود تساؤولات حول مدرب بايرن ميونخ، هو رجل عظيم وفريقه يعمل بشكل جيد، ويصلون إلى منطقة الجزاء كثيرًا، وجود تساؤولات حوله أمر يشعرني بالمفاجأة، لكن هذه هي عظمة الأندية مثل بايرن ميونخ".

وأنهى كلماته بالحديث عن ملعب اللقاء وسجل برشلونة عليه: "لا يمكنني أن أقول أنه ملعب مستحيل بالنسبة لنا، لقد تلقينا الأهداف هناك وسجلناها، لكننا لم نفز عليهم قط في هذا الملعب، وهنا يكمن التحدي، نحلم بالفوز بالغد وكتابة التاريخ".

جدير بالذكر أن كلا الفريقين يملكان ثلاث نقاط على رأس ترتيب المجموعة بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على فيكتوريا بلزن وإنتر بالترتيب.