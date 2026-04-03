تشارون شيري يتخذ قرارًا جذريًا في منتصف الموسم

أُعلن يوم الجمعة أن تشارون شيري سيعتزل اللعب الدولي مع منتخب سورينام. لن يحاول لاعب الوسط البالغ من العمر 37 عامًا مرة أخرى الوصول إلى الأدوار النهائية، بعد أن فشل منتخب سورينام في التأهل إلى كأس العالم هذا الصيف.

أصدر شيري بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قراره. كتب لاعب خط الوسط في نادي NEC: "بدأ الأمر منذ زمن بعيد مع Suriprofs 2012، وصولاً إلى المنتخب الوطني. كان حلمًا غير واقعي، حتى اللحظة التي كنا على وشك التأهل فيها إلى كأس العالم".

ويواصل اللاعب المخضرم سرده قائلاً: "لقد عشت الكثير في مسيرتي، لكن حلمي الكبير كان الذهاب إلى كأس العالم مع سورينام. للأسف، لم ننجح في ذلك. سيظل ذلك دائماً لحظة مؤلمة في مسيرتي، خاصةً لأنني أعلم أن هذا الحلم لن يكون في متناول يدي بعد الآن."

لا يظل شيري عالقاً في خيبة الأمل، بل إنه فخور بشكل خاص بمسيرته الدولية. "ما حققناه مع الجهاز الفني واللاعبين البارزين، وكيف وضعنا سورينام على الخريطة العالمية، هو شيء نفخر به بشدة. من الآن فصاعداً، سأستمتع بالجيل الجديد القادم، وباللاعبين الموجودين بالفعل بالطبع."

لا علاقة لقرار شيري بالتوقف عن اللعب بقضية جواز السفر. فقد تم استبعاد لاعب الوسط من قبل نادي NEC كإجراء احترازي، ولكن بعد محادثة مع مصلحة الهجرة والجنسية الهولندية (IND)، يمكنه العودة للعب مع فريق نيميغن.

أشاد إتيان فايسن، من بين آخرين، بشيري الذي يودع الملاعب بعد أن خاض عشر مباريات دولية. "رجل ذو قلب كبير. أنا ممتن لأنني حظيت بفرصة اللعب معك!"، كتب حارس مرمى نادي غرونينغن على إنستغرام.