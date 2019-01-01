تشابي ألونسو يعود إلى بايرن ميونيخ بدور جديد!

النجم السابق لبايرن ميونيخ تشابي ألونسو سيشغل منصبًا إداريا مع فريقه القديم

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض النجم السابق لبايرن ميونيخ تشابي ألونسو العمل في نادي لايبزيج منافس فريقه السابق كمساعد للمدرب الموسم المقبل.

وكان ألونسو قد لعب في نادي بايرن ميونخ منذ عام 2014 حتى عام 2017 في فترة تولي المدرب بيب جوارديولا مع الفريق الألماني، محققًا الدوري الألماني في ثلاث سنوات.

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وقال كارل هانز رومينيجيه مدير نادي بايرن ميونيخ في حديث خاص لصحيفة "بيلد" الألمانية إن تشابي ألونسو سيكون له منصبًا إداريًا في البافاري.

وقال رومينيجيه: "تشابي ذكي وشخص رائع ومميز، سيكون لديه مكانًا هنا، لقد جاءت فرصة للعمل في نادي منافس ولكنه رفض، وهذا يدل على حبه لنا".

يذكر أن يوليان ناجلسمان المدير الفني الحالي لهوفنهايم سيتولى تدريب نادي لايبزيج الموسم المقبل، وهو الذي كان يريد تشابي ألونسو كمساعد له.

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