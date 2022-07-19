تشابه الأسماء يرعب جماهير مانشستر سيتي بسبب "كسر قدم هالاند"

صحيفة أمريكية تثير الجدل.

تسببت تغريدة نشرتها صحيفة "واشنطون بوست" الأمريكية في إثارة الكثير من الرعب بين جماهير مانشستر سيتي حول وضع لاعبهم الجديد إرلينج هالاند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن تلك التغريدة فتحت بابًا للهجوم على الصحيفة الأمريكية بسبب تصور الجماهير الإنجليزية أن المقصود منها هو إرلينج هالاند.

وكتبت الصحيفة في التغريدة: "من غير الواضح بعد مدى سوء إصابة هالاند، لكن الإصابة حدثت في عظمة ما تحت الركبة، ولا نعرف كم سيحتاج حتى يُشفى".

ردود جماهير مانشستر سيتي على التغريدة أظهرت أن الجماهير تعتقد أن ذلك الشخص هو إرلينج هالاند، بالرغم من أن الصحيفة نشرت صورة أنثى مع الخبر.

الخبر الأصلي كان يتحدث عن ديبرا هالاند سكرتيرة الولايات المتحدة للشؤون الداخلية، وهو ما جعل بعض الجماهير تطالب الصحيفة بالإشارة للأشخاص بعد ذلك بالاسم الكامل لهم.

هالاند يتواجد في الوقت الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية للتحضير للموسم الجديد رفقة مانشستر سيتي فريقه الجديد، لذلك من المنطقي لو حدث أي شيء أن تكون صحيفة أمريكية هي أول من ينقل الأخبار وهو ما أضاف الوقود على النيران.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي بحوالي 65 مليون يورو، لكن تقارير عديدة أكدت أنه يستطيع الرحيل خلال موسمين بشرط جزائي كبير.