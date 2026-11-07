رغم استقباله تسعة أهداف من كومو .. زيدان يبرر استدعاء حارس لانس لمنتخب فرنسا

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دافع زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن اختياره حارس مرمى نادي لانس روبان ريسير على حساب جان بوتيز لاعب كومو، ضمن قائمته المكونة من 23 لاعبًا. وجاء هذا القرار مباشرة بعد أن تلقى ريسير تسعة أهداف أمام فريق كومو الذي يدافع عن مرماه بوتيز، في مباراة وصفها زيدان بأنها غير طبيعية.

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زيدان يختار ريسر بعد كابوس دوري الأبطال بنتيجة 9-1

كشف المدير الفني للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان عن قائمته المكونة من 23 لاعبًا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية المقبلتين أمام إيطاليا وتركيا. وجاء الاستدعاء الأكثر إثارة للجدل في اختيار حراسة المرمى، حيث أعاد زيدان حارس مرمى لانس روبان ريسر على حساب حارس كومو جان بوتيز.

وجاء هذا القرار مباشرة بعد أن عاش ريسر أمسية كابوسية في دوري الأبطال على ملعب بولارت-دوليليس.

فقد استقبل ريسر تسعة أهداف بينما اجتاح فريق كومو بقيادة سيسك فابريجاس المرمى في فوز تاريخي بنتيجة 9-1، وكان بوتيز قد بدأ حارسًا للمرمى مع النادي الإيطالي.

زيدان يصف الهزيمة 9-1 بأنها «غير طبيعية» ويدعم ريسر

وفي معرض حديثه عن الهزيمة الثقيلة في دوري الأبطال، قدّم زيدان تحليلًا متزنًا للمباراة موضحًا سبب اختياره ريسر على حساب بوتيز.

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وقال زيدان: «رأيت مباراة غير طبيعية، سواء من حيث النتيجة أو من حيث طريقة اللعب. هناك فريق [كومو] كان فعّالًا للغاية، وهناك فريق [لانس] جيد تمامًا، بلاعبين يقدمون أشياء جميلة جدًا، لكنهم في هذه المباراة شُلّت حركتهم وفقدوا تركيزهم».

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وأضاف بطل كأس العالم 1998: «في الاختيار الأول، كان روبان [ريسر] مقررًا، ثم تعرض للإصابة، فاستدعينا جان [بوتيز]، الذي أدى دوره بشكل جيد جدًا وهو شخص رائع. وفي هذا التجمع أردت أن أرى روبان، وفابيان [بارتيز] أيضًا».

ترتيب الحراس يبقى مفتوحًا إلى جانب بارتيز

وأوضح زيدان أنه بينما يظل الحارس الأساسي مايك ميان الخيار الأول، فإن المنافسة على مركزي الحارس الاحتياطي بين جيّوم ريست لاعب تولوز وريسر لا تزال غير محسومة.

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وقال زيدان بخصوص دوري الحارس الثاني والثالث: «لا يمكنني أن أخبركم بذلك الآن. كان الهدف هو وضع قائمتنا، وسنناقش الأمر مع فابيان ونتخذ قرارنا».

ويحجز ريسر مكانه في قائمة الـ23 لاعبًا إلى جانب العائدَين إلى خط الوسط أوريليان تشواميني ووارن زائير-إيمري، وكذلك قائد كومو لوكاس دا كونيا، الذي سجّل الهدف الرابع في ذلك الاكتساح بنتيجة 9-1.

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المنتخب الفرنسي يستهدف بلوغ ربع نهائي دوري الأمم

يجتمع المنتخب الفرنسي في مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قبل خوض مباراتيه الأخيرتين في دور المجموعات أمام إيطاليا على ملعب سان سيرو يوم الخميس 12 نوفمبر، وأمام تركيا في بوردو يوم الأحد 15 نوفمبر.

وفي ظل احتلاله مركزًا قويًا بعد ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، يسعى المنتخب الفرنسي إلى تأمين مكانه في ربع نهائي دوري الأمم المقرر في مارس 2027.

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وسيعمل زيدان ومدرب حراس المرمى فابيان بارتيز بشكل وثيق مع ريسر لإعادة بناء ثقته بنفسه بعد ليلته الأوروبية المؤلمة أمام كومو.