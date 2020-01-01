تسريب جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

تسريب من الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي يكشف مباريات الجولة الأولى من البطولة.

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي والذي ينطلق خلال أسابيع بعد ختام الموسم الماضي قبل أيام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، والتي أكدت أن خطأ في موقع لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي قد كشف عن كافة مواجهات الجولة الافتتاحية.

وكشفت الصحيفة أن الجولة الأولى ستشهد مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد أمام نظيره آرسنال في مباراة كلاسيكية بالدوري الإنجليزي.

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كما أكدت أن التسريب قد كشف مواجهة ليفربول بطل الدوري بوست هام يونايتد، وتشيلسي بساوثامبتون، بينما يواجه مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس.

ويفتتح ليدز عودته للدوري الإنجليزي بمواجهة قوية أمام نيوكاسل، وأستون فيلا سيواجه توتنهام في لندن، بينما يواجه إيفرتون نظيره فولهام.

وبين فرق منتصف الجدول والمتنافسين على مقاعد البطولات الأوروبية يواجه وولفرهامبتون نظيره ليستر سيتي وبيرنلي سيلعب ضد وست بروميتش بينما تختتم الجولة بلقاء شيفيلد يونايتد ببرايتون.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حسم لقب الدوري الإنجليزي الأخير لصالحه، برصيد 99 نقطة بعد مستويات أكثر من مميزة قدمها على مدار الموسم.