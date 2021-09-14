تسريبات | مدرب أنجيه حقق في صيام نجومه، وماكرون أمر بعودة بنزيما!

التسريبات تتضمن التستر على جرائم جنسية في حق الأطفال والقصر ورشاوى وفضائح أخرى.

كشف الصحفي الفرنسي رومان مولينا عن تفاصيل فضائح جنسية ورشاوى في الكرة الفرنسية خلال الساعات القليلة الماضية.

جاء هذا في حديثه عبر موقع "تويتر"، قبل ساعات، حيث تطرق للحديث عن كواليس عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا، عن تلقي بعض المواقع الرشاوى للتلاعب في أرقام اللاعبين، وعن وجود تستر من قبل الاتحاد الفرنسي على جرائم جنسية في حق أطفال.

ما الذي قاله مولينا عن عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا؟

ادعى مولينا أن عودة بنزيما لمنتخب فرنسا قبل كأس الأمم الأوروبية كانت بالأمر المباشر من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبالرغم من أن عودة بنزيما جاءت بالتزامن مع تألقه رفقة ريال مدريد لكن لم يتوقع أحدهم أن يظهر صاحب الأصول الجزائرية بقميص الديوك من جديد تحت قيادة المدير الفني ديدييه ديشان.

ما الذي قاله مولينا عن مدرب أنجيه السابق وتحقيقه في صيام نجوم فريقه بشهر رمضان؟

ادعى الصحفي الاستقصائي أن ستيفان مولان المدير الفني السابق لنادي أنجيه والحالي لفريق كان، قد ضايق نجومه من أصحاب ديانة الإسلام.

وذكر على مسؤوليته أنه كان يتأكد من عدم صيامهم، وأخضع بعضهم للتحقيقات بسبب مخالفة تعليماته والصيام في شهر رمضان.

وقال مولان: "كان يهتم للغاية بأن يتأكد من عدم صيامهم في رمضان أكثر من اهتمامه بكرة القدم، الأمور كانت معقدة للعرب والمغاربة هناك".

وأردف: "هو ليس الوحيد في أنجيه الذي كان يصعب الأمور على العرب، أحد الأشخاص في موقع مسؤول هناك كان يقول نحن لا نهتم بالعرب".

ما الذي قال مولينا بشأن الفضائح الجنسية والجرائم التي تستر عليها الاتحاد الفرنسي بحسب ما ادعى؟!

مولينا ادعى أن أحد النجوم الكبار في الوقت الحالي عندما كان يلعب في فرنسا اعتدى على لاعبات صغيرات في فريقه.

وأوضح أن إدارة النادي حاولت التستر على الأمر وهو ما حدث بالفعل بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي، ولم تكن تلك هي الحادثة الوحيدة في الكرة الفرنسية بالسنوات الماضية.

ما الذي قاله مولينا عن تستر فيفا على فساد برشلونة ويوفنتوس ورشاوى أحد المواقع؟!

ادعى الصحفي أن أحد المواقع الشهيرة بتحديد القيمة السوقية للاعبي كرة القدم قد تلقى عدة رشاوى من وكلاء لاعبين من أجل التلاعب في أرقامهم.

وأوضح أيضًا أن الصفقة الشهيرة بتبادل أرتور وبيانيتش بين برشلونة ويوفنتوس كانت غير شرعية وبها الكثير من التلاعب، وأن عدة خبراء طالبوا الاتحاد الدولي بفتح التحقيق فيها لكن الأخير تجاهل الأمر.

اقرأ أيضًا