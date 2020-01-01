تسديدة واحدة ومراوغات مذهلة .. أرقام كريستيانو رونالدو أمام فيورنتينا

كيف هي أرقام رونالدو أمام فيورنتينا؟

شارك كريستيانو رونالدو في ليلة خسارة يوفنتوس أمام فيورنتينا في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس خسر بثلاثية نظيفة ليستقر في المركز الثالث برصيد 24 نقطة بعد قرار إعادة مباراته أمام نابولي والتي سبق واحتسبت له انتصارًا بسبب الانسحاب.

ولعب رونالدو 90 دقيقة من المباراة لكنّه لم يسجل أي هدف ليفشل في إنهاء 2020 بانتصار.

المزيد من الفرق

رونالدو لم يسدد سوى كرة واحدة فقط على المرمى وأخرى خارج المرمى، بينما اعترض الدفاع 4 تسديدات له.

ورغم أنّه لمس الكرة 59 مرة فقط لكنّه قام بـ8 مراوغات ناجحة من أصل 12 محاولة وهو رقم مميز لصاروخ ماديرا.

وبلغت نسبة التمريرات الصحيحة 84% كما خلق 3 فرص سانحة للتسجيل لرفاقه وقام بتمريرة واحدة صحيحة طولية وعرضيتين غير ناجحتين وانتصر في 9 ثنائيات أرضية من أصل 14 لكن على عكس العادة لم يكسب أو يحاول الفوز بأي ثنائية هوائية.

رونالدو اعترض كرة واحدة وسقط مرة واحدة في فخ التسلل كما لم يحصل سوى على مخالفة وحيدة فقط.

جدير بالذكر أنّ رونالدو هو هداف الدوري الإيطالي بواقع 12 هدفًا يليه روميلو لوكاكو ثم زلاتان إبراهيموفيتش.