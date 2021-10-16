تسديدة واحدة وخسائر متعددة .. ماذا قدم رونالدو في الخسارة برباعية من ليستر سيتي؟!

أرقام محبطة للبرتغالي كريستيانو رونالدو في خسارة فريقه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين ضد ليستر سيتي.

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خسارة فريقه مانشستر يونايتد اليوم بأربعة أهداف مقابل هدفين ضد ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

مشاركة رونالدو وبالرغم من كثافة الأهداف في المباراة جاءت متواضعة حيث لم يضع بصمته على أي هدف من الأهداف الستة التي تم تسجيلها في المواجهة.

رونالدو لم يسجل ولم يصنع، على غير العادة وقدم أداءًا هجوميًا هزيلًا في مواجهة دفاع ليستر سيتي الذي لم يهزه سوى ميسون جرينوود وماركوس راشفورد.

ما الذي قدمه كريستيانو رونالدو ضد ليستر سيتي؟

خاض رونالدو المباراة أساسيًا وشارك فيها كاملة لمدة 90 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع أية أهداف في مشاركة متواضعة للغاية على معايير البرتغالي.

سدد رونالدو كرة وحيدة بين الثلاث خشبات تصدى لها حارس المرمى، وكرة أخرى كانت خارج المرمى وكرة ثالثة أبعدها الدفاع قبل أن تشكل خطورة.

حاول النجم الأسبق لريال مدريد أن يراوغ خصومه مرة وحيدة، ونجح فيها بنسبة نجاح 100% لكنه لم تتكرر طوال المباراة.

لمس رونالدو الكرة 42 مرة، أخرج منهم 28 تمريرة صحيحة من أصل 31 وبنسبة دقة وصلت إلى 90% وهي نسبة عالية للغاية بالنسبة للبرتغالي.

من ضمن تمريرات رونالدو كان هناك تمريرة مفتاحية صنعت خطورة على مرمى ليستر سيتي، لكن لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل.

على مستوى الثنائيات فاز رونالدو بثنائية وحيدة كانت أرضية من أصل ثلاثة، وخسر ثنائية واحدة في الهواء من أصل محاولة واحدة.

فقد هداف مانشستر يونايتد الكرة ست مرات خلال الـ 90 دقيقة، ووقع في التسلل ثلاث مرات ولم يحصل على أي خطأ لكنه قام بخطأ وحيد.

وعلى المستوى الدفاعي كانت مساهمته باهتة للغاية، حيث لم يظهر مطلقًا في النصف الدفاعي الخاص بفريقه لأكثر من لحظات معدودة.

جدير بالذكر أن رونالدو تراجع بشكل واضح في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مؤخرًا حيث تجمد رصيده عن الهدف الثالث في المركز الـ 15 بنفس رصيد كالفيرت لوين وروميلو لوكاكو ورافينيا وديوجو جوتا وهوانج هي تشان.

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