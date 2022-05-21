تسديدة في القائم وصناعة هدف.. ظهور مميز لميسي في ليلة تجديد مبابي!

استطاع فريق باريس سان جيرمان ختام الموسم المحلي بطريقة تليق بجماهيره، وبكونه البطل للنسخة الحالية.

حيث انتصر على نادي ميتز بنتيجة (5-0) في المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة 38 من بطولة الدوري الفرنسي.

وشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاء أساسيًا وقدم عرضًا مميزًا مع بقية زملائه في مباراة سيطر فيها نادي العاصمة بالطول والعرض.

ماذا قدم ميسي في مواجهة الليلة؟

لمس ميسي الكرة 105 مرة في لقاء اليوم، وقام بصناعة الهدف الثاني الذي سجله الفرنسي كيليان مبابي.

فيما قام بعمل 84 تمريرة صحيحة بنسبة بلغ دقتها 88.4%، ومرر 4 كرات مفتاحية، كما أرسل عرضية وحيدة لم تصل لزملائه.

وأرسل ميسي 3 كرات طويلة بنجاح، فيما سدد كرة في القائم، وله 3 تسديدات خارج المرمى.

وقام البرغوث بعمل مراوغتين، فيما خسر الكرة 16 مرة في اللقاء، ووقع في مصيدة التسلل لمرة واحدة.

ماذا عن موسم البرغوث مع باريس؟

لم يكن موسم ميسي الأول مع فريق باريس سان جيرمان مميزًا، حيث فقد الفريق التأهل والمنافسة في دوري أبطال أوروبا بعد الخروج المدوي على يد ريال مدريد.

أما محليًا فاستطاع نادي العاصمة حسم بطولة الدوري بشكل مبكر، سهل عليهم الجولات الأخيرة من المنافسة.

لكن مجمل الموسم لا يقف في صف الإيجابيات، حيث فقد باريس بطولة الكأس المحلية، ليكون البرغوث بذلك قد حقق لقب الدوري فقط.