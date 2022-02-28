تسجيل صوتي للمدرب .. مرتضى منصور يكشف عن خليفة هاسي في الأهلي

تُجمع المصادر الصحفية السعودية على قُرب إقالة بيسنيك هاسي من منصبه في النادي الأهلي، وتؤكد أن خطوة واحدة تفصلنا عن ذلك وهي توصل الإدارة في جدة لاتفاق مع بديله.

ويتداول الإعلام السعودي عددًا من الأسماء كمرشحين لخلافة المدرب الألباني، أبرزهم جورجي جيسوس وفابيو كاريلي، لكن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري كشف عن الاسم الأقرب لتدريب الفريق الجداوي.

كيف كشف مرتضى منصور عن مدرب الأهلي الجديد؟

رئيس الزمالك أكد أول أمس، وعقب الخسارة أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا، امتلاكه تسجيلًا صوتيًا لمدرب الفريق، باتريس كارتيرون، يكشف خلاله عن مفاوضاته مع نادٍ سعودي لتدريبه عقب رحيله عن الدوري المصري.

وأوضح منصور أن كارتيرون أرسل التسجيل الصوتي بالخطأ لأمير مرتضى بدلًا من وكيله حازم فتوح، إذ يطلب خلاله من وكيله تنظيم المفاوضات مع أحد الأندية السعودية.

وقدم الرئيس المنتخب حديثًا مساء أمس التسجيل الصوتي للإعلام، مؤكدًا أن الصوت الظاهر به يعود للمدرب الفرنسي، وقد جاء به تأكيد كارتيرون وجود مفاوضات مع النادي الأهلي السعودي.

إذ قال مدرب التعاون السعودي السابق موجهًا حديثه لوكيله "أريد إخبارك أن أهلي جدة تواصلوا معي وطلبوا مني تجهيز موعد يوم الإثنين ورفضت، أنا أتحدث عن أهلي جدة وقد قلت لهم لا عن يوم الإثنين، أريدك أن تعلم أنك تحظى بثقتي، لكني أتوقع منك المزيد".

واصل كارتيرون "يُريدون تنظيم اجتماع معي، تواصل مع نواف من فضلك وقم باللازم ودعني على اطلاع بالتطورات، لكني أريد أن تسير الأمور جيدًا".

ونفى المدرب صاحب الـ51 عامًا لاحقًا أن يكون الصوت الموجود في التسجيل له، وأكد أنه مزيف، لكنه رفض الحديث عن أي خطوة قادمة من جانبه تجاه الزمالك.

كيف كانت مسيرة هاسي مع الأهلي؟

الأهلي تحت قيادة هاسي لعب 22 مباراة في الدوري السعودي لم يفز سوى في 5 وتعادل في 10 وخسر 7 مباريات، وقد سجل لاعبوه 28 هدفًا واستقبلوا 30.

الفريق يتواجد في المركز التاسع حاليًا برصيد 25 نقطة ويبتعد عن المربع الذهبي بـ12 نقطة، مع بقاء 3 مباريات مؤجلة للهلال صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

الأهلي يُواجه الاتفاق صاحب المركز الـ14 برصيد 20 نقطة في الجولة القادمة، والخسارة حال حدثت ستُدخل الفريق في دوامة المنافسة للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

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