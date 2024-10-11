يمارسها مع أصدقاء الطفولة.. لماذا تسببت هواية هالاند في إحراجه؟

هواية محرجة يمارسها مع أصدقاء الطفولة!

ربما لا يصدق الكثيرون أن الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، وأحد أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم في الوقت الحالي، والذي يتمتع بسجل تهديفي خرافي، ويُلقَّب بالسفاح نظرًا لشراسته أمام المرمى، يحمل في داخله روح الطفولة.

ورغم الجدية الشديدة التي تظهر على ملامح وسلوك هالاند في المباريات، فإنه لا يزال متعلقًا ببعض العادات والهوايات التي يمارسها الأطفال.

حقق النجم النرويجي مؤخرًا إنجازات وأرقامًا تاريخية، كان آخرها وصوله إلى الهدف رقم 100 مع مانشستر سيتي في جميع البطولات، وتحقق ذلك خلال 105 مباريات فقط مع الفريق السماوي.وبذلك عادل هالاند الرقم القياسي للأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي يُعتبر أسرع من سجل 100 هدف مع نادٍ واحد، حيث فعل ذلك صاروخ ماديرا بقميص ريال مدريد في 105 مباريات أيضًا.

هواية محرجة!

توحي مسيرة النجم النرويجي بأنه لاعب يتمتع بعقلية صلبة وشخصية قوية للغاية، لكنه خارج المستطيل الأخضر يحمل في روحه شيئًا من المرح والحنين إلى الطفولة، وهو ما كشف عنه هالاند خلال ظهوره في بودكاست ImPaulsive مع الملاكم واليوتيوبر لوجان بول.

وتحدث مهاجم مانشستر سيتي مع الملاكمين اللذين تحولا إلى يوتيوبرين، KSI ولوجان بول، في حلقة من ImPaulsive تم إصدارها قبل نحو شهر، حيث أكد أن لديه هواية "محرجة للغاية" خارج عالم كرة القدم.واعترف هالاند سابقًا بأنه يستمتع بألعاب الفيديو للاسترخاء بعد المباريات المهمة، لكنه كان "محرجًا للغاية" من تسمية لعبته المفضلة. إلا أنه كشف المزيد من التفاصيل هذه المرة، وأكد أن متعته السرية تكمن في لعبة ماين كرافت.

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وأشار إيرلينج هالاند أيضًا إلى أنه يستمتع بلعبة EA SPORTS FC، حيث قال لـ KSI ولوجان بول: "نعم، كنت ألعب EA FC، لكنني أعشق Minecraft أيضًا وأحب أن ألعبها مع أصدقائي. أنا أفعل ذلك بالفعل وأحبها كثيرًا. "وكشف نجم السيتي أنه يستمتع بلعب Minecraft مع أصدقاء الطفولة في مسقط رأسه في النرويج، الذين ينضمون إليه عن بُعد. وأضاف: "يجلسون في النرويج، وأنا أجلس في إنجلترا ولا نتحدث عن أي شيء."

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روتين مختلف ومشروب رياضي

تمامًا كما كشف عن حبه للألعاب، تحدث هالاند أيضًا عن روتينه الغريب قبل النوم، والذي يتضمن ارتداء نظارات خاصة ولصق فمه.

انضم لاعب كرة القدم إلى بودكاست ImPaulsive للترويج لصفقة الرعاية الخاصة به مع KSI وPrime Hydration التابعة للوجان بول. Prime هي علامة تجارية للمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة يروج لها KSI ولوجان بول، وتم إطلاقها في عام 2022.

وأصبح إيرلينج هالاند الآن أول لاعب كرة قدم ترعاه Prime. كما تتعاون علامة المشروبات الرياضية أيضًا مع فريق الدوري الإنجليزي الممتاز المفضل لدى KSI، وهو آرسنال.

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