"تزوير وتهديد ووعيد .. من يحاسب وليد الفراج؟!"

قضية حمد الله تورط مقدم برنامج "أكشن مع وليد" أمام جمهور النصر

لم تفتح قرارات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم النار في قضية النصر ضد الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، النار على أنمار الحائلي؛ رئيس العميد، وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، فقط، إنما كذلك تسببت في هجوم شديد على الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد".

ما هي قرارات لجنة الاحتراف في قضية حمد الله؟

بالأمس، أعلنت لجنة الاحتراف عدة عقوبات ضد العميد والمغربي لصالح العالمي، في الشكوى المقدمة من الأخير في مارس الماضي، بشأن تفاوض النادي الجداوي مع اللاعب خلال فترة سريان عقده مع النادي العاصمي، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

النصر دعم شكواه بتسجيلات صوتية، زعم أنها تجمع حمد الله بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، يحرضه بها الأخير على الرحيل عن النصر قبل نهاية عقده.

لجنة الاحتراف أكدت خلال بيان العقوبات بالأمس، صحة التسجيلات وأنها بالفعل لحمد الله والبلوي، مقررة إيقاف الثنائي وتغريمهما، مع تغريم النادي ومشعل السعيد؛ مدير الكرة، بجانب حرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة. (طالع التفاصيل)

هذه القضية هي الجزء الأول من خلاف النصر وحمد الله، إذ أن كلا الطرفين قدم شكاوى أخرى للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن الحقوق المالية بعد فسخ تعاقد اللاعب.

العالمي كان قد فسخ عقد حمد الله من طرف واحد بشكل رسمي في نوفمبر 2021، مبررًا موقفه بأسباب قانونية وشرعية، دون الكشف عن التفاصيل، لينتهي من وقتها شهر العسل بين الهداف العربي والنصر.

"من يحاسب وليد الفراج؟!"

النار فُتحت على الفراج من قبل الجمهور النصراوي، الذي استفزه الإعلامي كثيرًا في هذه القضية، مؤكدًا أن التسجيلات مفبركة، وهو ما نفته لجنة الاحتراف في حيثيات قراراتها.

الفراج كان قد أكد بشكل قاطع في برنامجه أن التسجيلات مفبركة، مشيرًا إلى أن الهدف فقط هو الإساءة للبلوي وحمد الله، ومطالبًا وزارة الرياضة باتخاذ موقف ضد مثل هذه التصرفات.

المقطع الذي كان يتحدث به مقدم "أكشن مع وليد" عن هذه التسجيلات أعيد انتشاره بقوة خلال الساعات الماضية، لتبدأ حملة هجوم كبيرة على صاحبه.

الإعلامي الرياضي عبد الله الثقيل واحد ممن أعادوا نشر المقطع، متسائلًا عمن يحمي الفراج، في ظل تعامله بطريقة غير احترافية مع القضية.

وكتب الثقيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتهام بالتزوير، طرح أخبار كاذبة، تهديد ووعيد للمشجعين ويوجه أوامر لأصحاب القرار، طيب ليششش ينغف في الثانية 35 قدام المشاهدين؟".

وأضاف: "بصفته إيش يسوي كذا؟ لا صاحب قرار ولا جهة اختصاص؟ من اللي يحميه من المحاسبة؟".

فيما طالب الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، الفراج بتوجيه اعتذاراته للنصراويين عما بدر منه حول القضية.

بينما أجمع غالبية النصراويين على ضرورة اتخاذ إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر الإجراءات القانونية ضد وليد الفراج، كي لا يتجرأ على ناديهم من جديد.